PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić tvrdi da će Srbija na sljedećoj vojnoj paradi predstaviti hiljade naoružanih robota

Najavu je dao tokom današnje prezentacije humanoidnih robota kineske kompanije AGIBOT u Kineskom kulturnom centru u Beogradu

Aleksandar Vučić. Antonio Ahel/Ataimages/PIXSELL

M. Až.

2.2.2026

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija na sljedećoj vojnoj paradi prikazati hiljade naoružanih robota.

Najavu je dao tokom današnje prezentacije humanoidnih robota kineske kompanije AGIBOT u Kineskom kulturnom centru u Beogradu.

- Zapao mi je jedan detalj na prezentaciji – čim su rekli da imaju i veće robote, koji mogu nositi po 100 kilograma, dok ovi mogu nositi 10, 20, 30 kilograma, što znači da mogu nositi kamere i raditi ono što već rade u Kini - ukazao je Vučić.

Kao primjer rada ovih robota u Kini, Vučić je istakao njihovu primjenu u graničnoj kontroli i mogućnost naoružavanja.

- Tako da ćemo na sljedećoj našoj vojnoj paradi imati hiljade robota, naoružanih, kako bismo dodatno obezbijedili svoju zemlju - obećao je Vučić.

Prema njegovim riječima, planira zatražiti pomoć kineskog predsjednika Si Đinpinga u vezi s ovim projektom, prenijeli su srbijanski mediji.

