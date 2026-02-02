Skupština Crne Gore bez rasprave usvojila 25 zakona važnih za evropske integracije

Skupština Crne Gore je večeras, na dvije vanredne sjednice, bez rasprave usvojila ukupno 25 zakona potrebnih za ispunjavanje kriterija u pregovaračkom procesu s Evropskom unijom. Među usvojenim aktima nalaze se izmjene i dopune Zakona o sanaciji kreditnih institucija, kao i zakoni o slobodnim zonama, zaštiti potrošača i ugovornim odnosima u željezničkom saobraćaju.

Poslanici su podržali i izmjene i dopune zakona o kreditnim institucijama, finansijskom obezbjeđenju i dobrovoljnim penzionim fondovima, kao i dopune Zakona o parničnom postupku. Također su usvojeni zakoni o zelenim i održivim obveznicama, referentnim vrijednostima i sanaciji centralnih drugih ugovornih strana, uz izmjene i dopune zakona o sanaciji investicionih društava, otvorenim investicionim fondovima s javnom ponudom, alternativnim investicionim fondovima te o izdavanju i nadzoru pokrivenih obveznica.

Na sjednicama su usvojeni i zakoni o tržištu kapitala, digitalnoj operativnoj otpornosti finansijskog sektora te o povlastici na putovanje osoba s invaliditetom, kao i izmjene i dopune Zakona o finansijskim konglomeratima. Na drugoj vanrednoj sjednici izglasani su Zakon o lijekovima, izmjene Općeg zakona o obrazovanju i vaspitanju, izmjene i dopune Zakona o socijalnom stanovanju, Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja te dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Tokom sjednica usvojene su i izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost koje se odnose na turističku privredu.