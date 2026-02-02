ZA JEDAN DAN

Skupština Crne Gore bez rasprave usvojila 25 zakona važnih za evropske integracije

Skupština Crne Gore je usvojila ukupno 25 zakona potrebnih za ispunjavanje kriterija u pregovaračkom procesu s Evropskom unijom

M. Až.

2.2.2026

Skupština Crne Gore je večeras, na dvije vanredne sjednice, bez rasprave usvojila ukupno 25 zakona potrebnih za ispunjavanje kriterija u pregovaračkom procesu s Evropskom unijom. Među usvojenim aktima nalaze se izmjene i dopune Zakona o sanaciji kreditnih institucija, kao i zakoni o slobodnim zonama, zaštiti potrošača i ugovornim odnosima u željezničkom saobraćaju.

Poslanici su podržali i izmjene i dopune zakona o kreditnim institucijama, finansijskom obezbjeđenju i dobrovoljnim penzionim fondovima, kao i dopune Zakona o parničnom postupku. Također su usvojeni zakoni o zelenim i održivim obveznicama, referentnim vrijednostima i sanaciji centralnih drugih ugovornih strana, uz izmjene i dopune zakona o sanaciji investicionih društava, otvorenim investicionim fondovima s javnom ponudom, alternativnim investicionim fondovima te o izdavanju i nadzoru pokrivenih obveznica.

Na sjednicama su usvojeni i zakoni o tržištu kapitala, digitalnoj operativnoj otpornosti finansijskog sektora te o povlastici na putovanje osoba s invaliditetom, kao i izmjene i dopune Zakona o finansijskim konglomeratima. Na drugoj vanrednoj sjednici izglasani su Zakon o lijekovima, izmjene Općeg zakona o obrazovanju i vaspitanju, izmjene i dopune Zakona o socijalnom stanovanju, Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja te dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Tokom sjednica usvojene su i izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost koje se odnose na turističku privredu.

