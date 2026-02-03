Ukupno 105 godina zatvora za Radomana i ostale zbog ubistava Gazivode i Muhadinovića

Viši sud je danas izrekao ukupno 105 godina zatvora Vladanu Radomanu i ostalim optuženima zbog ubistava Andrije Gazivode i Petra Muhadinovića, stvaranja kriminalne organizacije te trgovine marihuanom, prenose Vijesti.me.

Među optuženima su bili i Filip Ivanović i Boban Sjekloća, koji su ubijeni u kriminalnim obračunima prije izricanja presude.

Vladan Radoman osuđen je na 10 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije. Ilija Ivanović dobio je 18 godina zatvora zbog teškog ubistva podstrekavanjem i stvaranja kriminalne organizacije. Velibor Stanišić osuđen je na 20 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i teškog ubistva podstrekavanjem. Ilija Milanović osuđen je na sedam godina zatvora zbog šverca marihuane i stvaranja kriminalne organizacije. Nikola Martinović osuđen je na 40 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije, ubistva pomaganjem i teškog ubistva.

Presudu je izreklo specijalno vijeće kojim je predsjedavao sudija Amir Đokaj.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv desetočlane kriminalne organizacije Vladana Radomana i Filipa Ivanovića, koji je 16. oktobra 2025. godine ubijen u Beogradu, zbog ubistava Andrije Gazivode i Petra Muhadinovića na Cetinju 2020. godine. Optuženi se terete i za planiranje ubistava Vasa Gazivode, oca ubijenog Andrije, Miloša Jovanovića, Kića Paovića i Aleksandra Jabučanina.

Andrija Gazivoda ubijen je 17. februara 2020. godine, a kao saizvršioce tog ubistva Specijalno državno tužilaštvo označilo je sada pokojnog Filipa Ivanovića i Velibora Stanišića, dok su Nikola Martinović i Boban Sjekloća optuženi za pomaganje.

Deset dana kasnije, 27. februara 2020. godine, Cetinjanin Petar Muhadinović poginuo je u eksploziji bombe postavljene ispod vozila kojim je upravljao. Za teško ubistvo Muhadinovića optuženi su Filip Ivanović i Nikola Martinović. Na optužnici Specijalnog državnog tužilaštva, pored Radomana, Ivanovića, Stanišića, Martinovića i Sjekloće, nalaze se i Ilija Ivanović, Mitar i Ilija Milanović, Stevan Đurišić i Miloš Joković.

U optužnici se navodi da su kriminalnu organizaciju u drugoj polovini 2019. godine formirali Radoman i Filip Ivanović s ciljem sticanja nezakonite dobiti i moći, dok je njeno djelovanje planirano na neograničen vremenski period, uz stroga pravila unutrašnje kontrole i discipline, kao i primjenu zastrašivanja i nasilja. Pripadnici ove grupe mjesecima su planirali ubistvo Andrije Gazivode.

Kako se navodi u dokumentu Specijalnog državnog tužilaštva, Stanišić je krajem 2019. godine od NN osobe nabavio pištolj nepoznate marke, kalibra devet milimetara, i predao ga Filipu Ivanoviću. Ivanović je potom nekoliko mjeseci s NN pripadnikom kriminalne organizacije, poznatim pod nadimkom "Karlito", vježbao gađanje u metu, dok su Martinović i Sjekloća u danima prije ubistva pratili kretanje Gazivode i o tome obavještavali ostale članove grupe, koji su trebali odrediti tačno vrijeme i mjesto likvidacije.

Optuženi u ovom predmetu su Vladimir Radoman, Filip Ivanović, Boban Sjekloća, Ilija Ivanović, Mitar i Ilija Milanović, Nikola Martinović, Velibor Stanišić, Stevan Đurišić i Miloš Joković.

"Optužnicom specijalne državne tužiteljke Sanje Jovićević predstavljeno je da su u drugoj polovini 2019. godine, na Cetinju, okrivljeni Radoman i Filip Ivanović formirali kriminalnu organizaciju čiji je cilj vršenje krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna. U ovu organizaciju vrbovali su članove lično ili preko drugih pripadnika kriminalne organizacije. Organizacija je formirana radi sticanja nezakonite dobiti i moći, uz unaprijed određena pravila kontrole i discipline, pri čemu je svaki član imao tačno određenu ulogu i zadatak, a planirana je i primjena zastrašivanja i nasilja", navodi se u optužnici.

Kriminalni plan

Dalje se navodi da su Radoman i Filip Ivanović, kao organizatori kriminalne organizacije, sačinili kriminalni plan radi izvršenja neodređenog broja krivičnih djela ubistva i teškog ubistva, određivali lica koja će biti lišena života te putem kriptovane komunikacije davali instrukcije ostalim članovima organizacije u vezi s praćenjem budućih žrtava.

U cilju realizacije kriminalnog plana, navodi se da su Filip Ivanović, Velibor Stanišić, Nikola Martinović i Boban Sjekloća, u periodu od druge polovine 2019. godine do 17. februara 2020. godine, u Grahovskoj ulici na Cetinju, po prethodnom dogovoru i zajedno s NN pripadnikom kriminalne organizacije s nadimkom "K.", izvršili ubistvo Andrije Gazivode. Stanišić i Ivanović su, kako se navodi, s umišljajem bitno doprinijeli izvršenju krivičnog djela, dok su Martinović i Sjekloća pomogli u njegovoj realizaciji.

Prema optužnici, NN lice s nadimkom "K." je 17. februara 2020. godine, u večernjim satima, nakon što je obaviješten o lokaciji oštećenog Gazivode, sačekalo njegov dolazak ispred Sportskog centra na Cetinju. Kada je Gazivoda sjeo u vozilo marke "Volvo", napadač mu je prišao s lijeve strane i ispalio najmanje 15 projektila u gornji dio tijela, usljed čega je Gazivoda preminuo na licu mjesta.

Ubistvo Muhadinovića

Deset dana kasnije, 27. februara 2020. godine, na Cetinju je izvršeno teško ubistvo Petra Muhadinovića. Prema navodima optužnice, Filip Ivanović je prethodno nabavio improvizovanu eksplozivnu napravu sastavljenu od TNT-a i mehanizma za daljinsko aktiviranje, koju je predao Nikoli Martinoviću. Martinović je eksplozivnu napravu postavio ispod vozila marke "Hyundai", a kada je Muhadinović oko 12.30 sati pokrenuo automobil i krenuo bulevarom Crnogorskih junaka, eksploziv je aktiviran daljinskim putem.

U eksploziji je Muhadinović zadobio teške i po život opasne povrede, od kojih je preminuo usljed iskrvarenja, dok su u isto vrijeme u ozbiljnu opasnost dovedeni i životi drugih osoba koje su se nalazile u neposrednoj blizini mjesta eksplozije.