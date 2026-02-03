Albanija, Hrvatska i Kosovo jačaju vojnu saradnju, Srbija oštro reagovala: Ovo je pakt protiv nas

Predstavnici ministarstava odbrane Kosova, Albanije i Hrvatske održali su trilateralni sastanak s ciljem jačanja vojne saradnje i odbrambenih kapaciteta, što je izazvalo hitnu i oštru reakciju zvaničnog Beograda koji ovaj potez vidi kao direktnu prijetnju stabilnosti regiona.

Sastanak je održan u skladu s provedbom Trilateralne deklaracije potpisane 2025. godine, a ključna tema razgovora direktora sektora za odbrambenu politiku i naoružanje bila je unapređenje saradnje između odbrambenih industrija triju strana.

Kako je saopćeno iz Ministarstva odbrane Kosova, delegacije su razmijenile mišljenja o mogućnostima zajedničkog razvoja odbrambenih sposobnosti, povećanju interoperabilnosti kroz obrazovanje i zajedničke vojne vježbe, te suprotstavljanju hibridnim prijetnjama.

Cilj ove inicijative, prema navodima učesnika, jeste jačanje sigurnosti i stabilnosti u jugoistočnoj Evropi, uz pružanje kontinuirane podrške euroatlantskim integracijama. Delegaciju Kosova predvodio je direktor za politike odbrane Faruk Geci, a naglašeno je da se ovim aktivnostima provode dogovorene oblasti saradnje koje uključuju i koordinirane napore u suočavanju s novim sigurnosnim izazovima.

Međutim, ovaj potez naišao je na žestoko neodobravanje u Srbiji. Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju ocijenila je da odbrambena saradnja Tirane, Zagreba i Prištine predstavlja aktivnost koja direktno ugrožava mir na Zapadnom Balkanu. Direktor Kancelarije Petar Petković izjavio je da je Srbija, kao vojno neutralna država, očigledna meta ovog, kako ga je nazvao, "trojnog pakta".

Petković je u svojoj reakciji istakao da saradnja nije motivisana ekonomskim interesima ili regionalnim prosperitetom, već da ima "maligne namjere". Iako je priznao da Albanija i Hrvatska, kao članice većeg vojnog saveza i suverene države, mogu sarađivati, uključivanje Prištine u formalne sigurnosne inicijative okarakterisao je kao direktnu provokaciju i napad na vitalne srpske interese, te kršenje Rezolucije 1244 Vijeća sigurnosti UN-a.

Iz Beograda poručuju da je Kosovo postkonfliktno područje gdje se o sigurnosti brine KFOR, te da je formalizovanje vojnih aranžmana s Prištinom opasan presedan i otvoreno iskazivanje animoziteta prema Srbiji.

Petković je zaključio da bi susjedne zemlje, umjesto "investiranja u destabilizaciju", trebale slijediti politiku mira i ekonomskog napretka koju zastupa Srbija.