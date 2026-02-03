Thompsonov tim: Nastup rukometašima nismo naplatili, oni su birali pjesme

- MPT tim najoštrije demantira neistinite i zlonamjerne informacije koje su puštene u eter. Doček hrvatskih sportaša nikada nije bio, niti će ikada biti naplaćen od strane Thompsona ili njegova tima, jednako kao i prošle godine, kada je organizator dočeka bio Grad Zagreb. Svaka tvrdnja koja sugerira suprotno je netočna i obmanjujuća - navode u objavi na Facebooku.

Tim pjevača Marka Perkovića Thompsona u utorak je na društvenim mrežama odbacio navode o političkoj instrumentalizaciji, naplati nastupa i izboru pjesama na jučerašnjem dočeku brončanih hrvatskih rukometaša , ustvrdivši da su one "neistinite i zlonamjerne".

Posebno su naglasili da izbor pjesama na sportskim dočecima isključivo rade sami sportaši, sukladno vlastitim željama i emocijama koje ih vežu uz pojedine pjesme.

U to se, kažu, ne miješa niti izvođač, niti njegov tim.

- Marko Perković Thompson iznimno je počašćen činjenicom da njegove pjesme prate i obilježavaju velike sportske uspjehe hrvatskih sportaša te da su dio njihove motivacije, zajedništva i ponosa - objavio je MPT tim.

Saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić izjavila je danas da je bilo očekivano da Marko Perković Thompson na dočeku rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića neće izvesti „Bojnu Čavoglave”, ustvrdivši da je "instrumentaliziran od strane HDZ-a".

Ocijenila je da je riječ o "režimskom pjevaču" koji, kako je rekla, pjeva ono što mu je politički naručeno i plaćeno, dodavši kako na središnjem zagrebačkom trgu, za razliku od Hipodroma i Arene, nije uzviknuo ustaški pozdrav "jer mu je tako rečeno".

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević također se referirao na to što Thompson jučer nije izveo "Bojnu Čavoglave", ustvrdivši da iza toga stoji Vlada te da se sporna pjesma i pozdrav izvode samo na drugim lokacijama, poput Hipodroma i Arene.

Dodao je da "HDZ kontrolira Thompsona" te ga, kako je rekao, koristi za političke obračune i pritisak na gradsku vlast, podsjeća Hina.