Majka s četvero djece iz Amerike "pobjegla od smaka svijeta" u Hrvatsku, locirana je i uhapšena

Četvero djece iz američke savezne države Juta napokon je na putu kući nakon dramatične međunarodne potrage koja je završila u Hrvatskoj.

Njihova majka, 35-godišnja Eliša Ana Sejmor, uhapšena je u Dubrovniku pod sumnjom za kršenje prava djeteta, nakon što je u decembru djecu odvela u Evropu, bježeći od, kako je vjerovala, "smaka svijeta", prenosi Jutarnji list.

Neobičan motiv

Sve je počelo 30. novembra, kada je Eliša, prema tvrdnjama istražitelja, krivotvorila dokumente i s djecom pobjegla iz Solt Lejk Sitija. Njen bivši suprug Kendal Sijmor i otac najmlađeg djeteta nisu znali gdje su dok policija u njenom praznom stanu nije pronašla bilježnicu s uputama za uništavanje mobitela i dokumenata.

Motiv je bio neobičan. Eliša je vjerovala da dolazi smak svijeta.

Na svom TikTok profilu objavljivala je vizije o elektromagnetskim napadima i tvrdila:

– Gospodin pokušava poručiti ljudima da će ovo biti hladna zima, spremite zalihe.

Čak je i bivšem partneru poslala poruku da je u Francuskoj, dok je zapravo s djecom boravila na Korčuli, a potom u Dubrovniku kod druge Amerikanke, Lovi Mekvi, koja je dijelila njezina uvjerenja.

Snalažljivost djece

Ključni preokret dogodio se u Dubrovniku zahvaljujući snalažljivosti djece. Dok su boravili kod obitelji Mekvi, jedno od Elleshijine djece reklo je sinu domaćina:

– Hej, proguglaj moje ime, naći ćeš ga.

Dječak je to učinio, otkrio da su djeca na svim svjetskim tjeralicama i tako je policija saznala njihovu tačnu lokaciju.

Hapšenje 15. januara pokrenulo je složenu pravnu proceduru. Iako je otac Kendal Sijmor odmah stigao u Hrvatsku s dokumentacijom FBI-ja, hrvatski zakoni zahtijevali su dodatne provjere.

– Takva provjera je standardni postupak i služi osiguravanju kontinuiteta zaštite djeteta – pojasnili su iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad, dok su djeca smjela viđati oca tek dva sata dnevno.

Djeca napokon napustila Hrvatsku

Danas, nakon što su sve provjere završene i pasoši vraćeni, djeca su napokon napustila Hrvatsku. Kendal je javno zahvalio donatorima koji su prikupili više od 57 hiljada dolara za troškove puta i pravne bitke.

– Uspjeli smo, vodimo djecu kući! Bez vaše pomoći i nevjerovatne mreže prijatelja, ovo ne bi bilo moguće – poručio je otac. U znak zahvalnosti, obitelj je kupila potrepštine za djecu koja su ostala u domu Maslina, ističući da su tamo bila tretirana s velikom pažnjom.

Dok se djeca vraćaju normalnom životu u Jutu, njihova majka Eliša ostaje u hrvatskom pritvoru. Čeka je odluka o izručenju SAD-u, gdje je optužena za ometanje skrbništva i odvođenje djece iz države, što se smatra teškim krivičnim djelom.