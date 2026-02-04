Ko je Hrvat koji je Epstinu nudio hrvatske manekenke i brod?

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je novu, opsežnu dokumentaciju iz istrage o Džefriju Epstinu, u kojoj se ponovno ističe ime Borisa Nikolića, liječnika hrvatskog porijekla, bivšeg bliskog savjetnika Bila Gejtsa i suradnika samog Epstina. Hiljade Nikolićevih e-mailova otkrivaju da je Epstinu nudio hrvatske manekenke, ali je također posredovao u prodaji broda iz Hrvatske, prenosi Index.

Ko je Boris Nikolić?

Boris Nikolić je liječnik i investitor, trenutno generalni direktor kompanije Biomatics. Prethodno je bio glavni savjetnik za nauku i tehnologiju Bila Gejtsa. Doktorirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, a postdoktorsko usavršavanje iz transplantacijske imunologije završio je na Harvardu.

Godine 2002. postao je osnivač i direktor Laboratorija za naprednu imunologiju u sklopu Massachusetts General Hospitala, jedne od najboljih bolnica na svijetu. Tokom svoje naučne karijere objavio je više od 70 naučnih članaka i patentnih prijava, a njegovi istraživački interesi fokusirali su se na imunogenetiku, autoimunost i istraživanje matičnih stanica.

Prva zabilježena komunikacija između njega i Epstina u spisima datira iz januara 2010. godine, samo šest mjeseci nakon što je Epstin pušten iz zatvora na Floridi, gdje je služio kaznu zbog podvođenja maloljetnice. Nakon Epstinove smrti 2019. godine, Nikolić je imenovan zamjenskim izvršiteljem njegove oporuke.

Tada je izjavio da je šokiran tim saznanjem te da neće prihvatiti tu dužnost ako bude pozvan. Njegovo ime u objavljenim spisima spominje se čak 14.379 puta. Ipak, važno je napomenuti da samo pojavljivanje imena u dokumentima iz Epsteinove istrage ne podrazumijeva da je osoba počinila bilo kakvo protupravno djelo.

Ponuda modela

U prepisci iz januara 2014. godine, Nikolić je Epstinu poslao više e-mailova s linkovima na hrvatske manekenke i modne agencije. U poruci naslovljenoj "Prijateljica mog brata" od 20. januara 2014. godine, poslao je link na članak uz komentar: "Zove se Mia Kovačić – model je iz Zagreba".

Istog dana poslao je i link na stranicu s popisom "najuspješnijih hrvatskih modela" i dodao: "Svi izgledaju vrlo hrvatski. Jan Luc sada otvara agenciju u Hrvatskoj." Dan kasnije Nikolić šalje poveznice na dvije modne agencije iz Zagreba.

"Ovo su agencije čije ljude poznajem u Zagrebu. Molim te, javi mi ako vidiš neki talenat", napisao je. U objavljenim dokumentima nema podataka o daljnjem toku ove komunikacije niti je li Epstein odabrao neku od ponuđenih djevojaka.

Neuspješna kupovina broda

Prepiska o brodu počela je sredinom oktobra 2013. godine, kada je Nikolić upoznao Epstina sa Zoranom Kovačem, direktorom kompanije Sigma Stan, predstavljajući ga kao svog najboljeg prijatelja iz Zagreba. Kovač je Epstinu nudio brod uz opis: "Brod je iznimno brz i ima malu radarsku vidljivost – idealan, na primjer, za krijumčarenje."

Ubrzo je postao nestrpljiv jer je Epstin tražio detaljna pojašnjenja o troškovima prijevoza i preinaka. Kako bi posao prošao "ispod radara", Kovač je predložio kupovinu preko švicarske kompanije. Nakon gotovo tri sedmice dopisivanja, Epstin je odustao.

- Oprosti što sam ti oduzimao vrijeme, zaboravimo na sve ovo - napisao je Kovaču.