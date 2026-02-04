Ratni zločinac Milan Martić ne izlazi na slobodu

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je zahtjev ratnog zločinca Milana Martića za prijevremeno puštanje na slobodu, navodi se u odluci koju je potpisala predsjednica Mehanizma, sutkinja Gracijela Gati Santana.

U obrazloženju se kaže da je Martić formalno stekao uslov da bude razmatran njegov zahtjev za prevremeno puštanje na slobodu, pošto je odslužio dvije trećine kazne od 35 godina zatvora.

Međutim, ističe se da postoje faktori koji ne idu u prilog tome, kako što su izuzetno visoka težina krivičnih djela za koja je osuđen i izostanak dokaza o rehabilitaciji.

Sud je u odluci naveo i da Martić tokom izdržavanja kazne nije pokazao kritičko preispitivanje svojih djela, niti je izrazio žaljenje prema žrtvama, već se i dalje predstavlja kao politički zatvorenik.

Također su uzeti u obzir stavovi tužilaštva, udruženja žrtava i procjene o mogućem negativnom uticaju njegovog puštanja na zajednice pogođene zločinima.

Zaključeno je i da ne postoje ni zdravstveni niti drugi humanitarni razlozi koji bi opravdali prijevremeno puštanje, zbog čega je zahtjev za puštanje na slobodu u cijelosti odbijen.

Martić je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju osuđen zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, uključujući ubistva, mučenje, progone i napade na civile tokom sukoba u Hrvatskoj devedesetih godina. Posebno je pomenuta njegova odgovornost za raketiranje Zagreba u maju 1995. godine.