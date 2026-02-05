Ponovo podignuta optužnica za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić

Više javno tužilaštvo u Zaječaru ponovo je podnijelo optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, obojice starosti 50 godina, zbog teškog ubistva dvogodišnje Danke Ilić u mjestu Banjsko Polje, prenosi Telegraf.

Nova optužnica uslijedila je nakon što je Viši sud raniji optužni akt vratio na dopunu, uz obrazloženje da je potrebno "bolje razjašnjenje stanja stvari". Tužilaštvo je u zakonskom roku prikupilo dodatne dokaze i predmet ponovo uputilo sudu radi odlučivanja o potvrđivanju optužnice.

Teško ubistvo u saizvršilaštvu

Optužnicom se Dejan Dragijević i Srđan Janković terete za teško ubistvo djeteta u saizvršilaštvu. Prema navodima tužilaštva, oni su 26. marta 2024. godine, upravljajući službenim vozilom, udarili dvogodišnju djevojčicu.

Umjesto da joj pruže pomoć, dijete su unijeli u vozilo, nakon čega su je, kako se navodi, usmrtili. Tijelo djevojčice potom su bacili na deponiju, a kasnije ga, prema sumnjama istražnih organa, premjestili na do sada nepoznatu lokaciju.

Optužnicom je obuhvaćen i Radoslav Dragijević, otac jednog od osumnjičenih, koji se tereti za pomaganje počiniocima nakon izvršenog krivičnog djela, kao i za neprijavljivanje krivičnog djela i učinilaca.

Optužnica bez pronađenog tijela

Iako tijelo Danke Ilić ni nakon višemjesečne intenzivne potrage nije pronađeno, tužilaštvo navodi da raspolaže dovoljnim brojem dokaza na osnovu kojih je ponovo podignuta optužnica.

Kao ključni dokazi navode se podaci iz GPS sistema službenog vozila, koji precizno prikazuju kretanje i zadržavanje osumnjičenih u vrijeme nestanka djeteta, zatim iskazi svjedoka koji potvrđuju njihovo prisustvo na mjestu događaja, kao i DNK tragovi pronađeni tokom istrage, a koji ih povezuju s ovim slučajem.

Odluka Višeg suda

Viši sud u Zaječaru sada treba odlučiti o novoj optužnici. Sud može potvrditi optužnicu i zakazati glavni pretres, vratiti je na dodatnu dopunu ili je odbaciti ukoliko ocijeni da ne postoje dovoljni dokazi za vođenje postupka.

Ukoliko optužnica bude potvrđena i krivica optuženih dokazana tokom suđenja, za teško ubistvo djeteta prijeti im kazna doživotnog zatvora.