Drecun: Pakt Hrvatske, Albanije i Kosova usmjeren protiv srbijanskoga naroda

Predsjednik Odbora za obranu i unutrašnje poslove Narodne Skupštine Republike Srbije Milovan Drecun izjavio je u četvrtak da vojna saradnja Hrvatske, Albanije i Kosova predstavlja savez usmjeren protiv srpskog naroda, dok ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije Demo Beriša smatra da je taj savez formiran radi pritiska na Beograd.

Drecun je za TV Pink rekao da, prema njegovu mišljenju, nema sumnje da je riječ o savezu usmjerenom protiv srpskoga naroda u cjelini, uključujući Republiku Srpsku i Srbiju.

Ocijenio je kako bi takav vojni pakt mogao destabilizirati regiju te ugroziti sigurnost i opstanak srpskog stanovništva na Kosovu. Naveo je da su Hrvatska i Albanija članice NATO-a te da, prema njegovim riječima, uključivanje Kosova, koje nije članica Saveza niti je međunarodno priznato, predstavlja dodatni destabilizirajući čimbenik.

Kontrola naoružanja

Drecun smatra da se taj savez može tumačiti kao geopolitičko pozicioniranje protiv Srbije te upozorio na moguće narušavanje postojećeg balansa snaga i sporazuma o kontroli naoružanja u regiji.

Ministar Demo Beriša izjavio je kako smatra da je vojni savez između Hrvatske, Albanije i Kosova formiran s ciljem vršenja pritiska na Srbiju.

Zadaća KFOR-a

Istaknuo je da su zemlje u okruženju članice NATO-a te da je na Kosovu prisutan KFOR, zbog čega, prema njegovim riječima, ne postoji potreba za formiranjem takvog saveza. U gostovanju na TV Pinku rekao je kako u svemu tome vidi isključivo pritisak na Beograd.

Beriša je dodao da se, kako je naveo, dio hrvatskih vojnika nalazi na Kosovu u sklopu KFOR-a te ustvrdio da ta misija više ne djeluje kao neutralna oružana sila.

Naglasio je da je zadaća KFOR-a osiguravanje sigurnosti na tom području, ali je ocijenio da se ta uloga ne provodi u potpunosti, upozorivši pritom na, kako je rekao, naoružavanje Kosovskih sigurnosnih snaga, što smatra nespojivim s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244.