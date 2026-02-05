Ervin Ibrahimović prisustvovao Molitvenom doručku u Vašingtonu

Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović prisustvovao je sa suprugom Nacionalnom molitvenom doručku u Vašingtonu.

Učešće Ibrahimovića na ovom događaju predstavljalo je dodatnu priliku za promociju Crne Gore i dalje jačanje prijateljskih i savezničkih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, posebno u godini u kojoj se obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, kao i 250 godina sticanja nezavisnosti SAD, saopćeno je.

Molitvenom doručku je prisustvovao i šef kluba poslanika Bošnjačke stranke, Amer Smailović.

Događaj, koji okuplja lidere iz cijelog svijeta predstavlja važnu priliku za susrete, dijalog i jačanje međusobnog poštovanja.

Prisustvo Bošnjačke stranke na ovom događaju potvrđuje ozbiljnost dvadesetogodišnjeg rada, te učvršćuje ugled stranke i bošnjačkog naroda na međunarodnom planu, saopćili su.