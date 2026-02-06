Plenković pitao robota može li sjesti: Njegov odgovor je nasmijao sve prisutne

Premijer Andrej Plenković predsjedao je sjednicom Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju, održanom u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Na sjednicu je stigao i prvi hrvatski humanoidni robot RINNO, kojeg je razvio mladi inovator Mario Ljubičić.

Robot RINNO je koncipiran tako da izgleda i kreće se poput čovjeka, a cilj mu je pomoći ljudima u svakodnevnim poslovima.

Na samom početku susreta Ljubičić je zamolio robota da pozdravi premijera, na što je RINNO rekao:

- Poštovani premijeru, srdačan pozdrav od RINNA - dodavši da mu je drago prisustvovati ovom događaju.

- Sada znamo gdje smo ako bude neka kriza - rekao je Plenković nakon upoznavanja.

- Oprosti, ne znam šta tačno želiš reći- odgovorio mu je RINNO.

- Nisi jedini - poručio je Plenković, što je nasmijao sve okupljene.

