DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Plenković pitao robota može li sjesti: Njegov odgovor je nasmijao sve prisutne

Poštovani premijeru, srdačan pozdrav od RINNA - dodavši da mu je drago prisustvovati ovom događaju

Z. V.

6.2.2026

Premijer Andrej Plenković predsjedao je sjednicom Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju, održanom u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Na sjednicu je stigao i prvi hrvatski humanoidni robot RINNO, kojeg je razvio mladi inovator Mario Ljubičić.

Robot RINNO je koncipiran tako da izgleda i kreće se poput čovjeka, a cilj mu je pomoći ljudima u svakodnevnim poslovima.

Na samom početku susreta Ljubičić je zamolio robota da pozdravi premijera, na što je RINNO rekao: 

- Poštovani premijeru, srdačan pozdrav od RINNA - dodavši da mu je drago prisustvovati ovom događaju.

- Sada znamo gdje smo ako bude neka kriza - rekao je Plenković nakon upoznavanja.

- Oprosti, ne znam šta tačno želiš reći- odgovorio mu je RINNO.

- Nisi jedini - poručio je Plenković, što je nasmijao sve okupljene.

Pogledajte kako je prošao ovaj zanimljiv susret:

Plenković je kasnije upitao robota može li sjesti, a RINNO mu je odgovorio da može, uz napomenu:

- Samo Vi nastavite, ja ću ovdje biti spreman za rad dok Vi uživate u pauzi - Ova doskočica je izazvala smijeh među premijerom i okupljenima.


