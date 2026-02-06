U pucnjavi ubijen muškarac, ubica si oduzeo život

U Malom Mihaljevcu u Međimurju u petak je došlo do pucnjave u kojoj je ubijen Damir Novak, SDP-ov predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, a počinitelj si je potom oduzeo život.

Prema riječima glasnogovornika Policijske uprave međimurske Radovana Gačala, "dogodilo se ubistvo i nakon toga si je počinitelj oduzeo život".

- Nema više mjesta panici, počinitelj je pronađen mrtav, vrlo vjerojatno si je oduzeo život jer kod njega je pronađena puška", dodao je.

PU međimurska izvijestila je da je Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske u 13:51 zaprimio dojavu da je u Malom Mihaljevcu nepoznata osoba pucala iz vatrenog oružja te da jedna osoba nepomično leži na cesti. Na mjesto događaja odmah su upućene sve raspoložive policijske snage i hitna medicinska pomoć.

Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 68-godišnjak iz vatrenog oružja usmrtio 65-godišnjaka, a potom u obližnjem šumarku izvršio samoubistvo iz vatrenog oružja, koje su policijski službenici pronašli na mjestu suicida. Na mjestu događaja provode se intenzivna kriminalistička istraživanja i očevid.

Kako doznaje Hina, ubica je Novakov susjed Dragutin Srnec. Neslužbeno se doznaje da su žrtva i počinitelj duži niz godina bili u sukobu, prvenstveno oko susjedskih odnosa i sudskih sporova vezanih uz međe. Prema informacijama, u prošlosti su postojale višegodišnje prijetnje, a policija je ranije intervenirala u tim sukobima.