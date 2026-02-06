Uoči Thompsonova koncerta osvanuli plakati: "U Rijeci znamo što je bilo, smrt fašizmu, sloboda narodu"

U Rijeci su uoči koncerata Marka Perkovića Thompsona osvanuli plakati.

- U Rijeci znamo što je bilo. Smrt fašizmu, sloboda narodu - piše na jednom plakatu. Na tom plakatu nalaze se slike Thompsona i Gabrielea D'Annunzia s podignutom desnicom i prekriženim očima.

Gabriele D’Annunzio bio je italijanski pjesnik i nacionalist koji je 1919. s dobrovoljcima zauzeo Rijeku (tadašnji Fiume) kako bi je pripojio Italiji, suprotno međunarodnim dogovorima nakon Prvog svjetskog rata. U gradu je uspostavio kratkotrajnu, paradržavnu vlast koja je trajala do kraja 1920., a njegov pothvat smatra se jednim od preteča talijanskog fašizma.

"Ne tlače nas ni Srbi, ni migranti, ni "rodna ideologija", nego kapitalizam, patrijarhat i "lideri" svih vrsta. Tko se ovdje i sad bogati, a tko trpi najgore nasilje. SFSN", stoji na drugom plakatu.