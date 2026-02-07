Milatović u Vašingtonu: Balkan mora ostati u fokusu SAD-a i EU-a

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da Zapadni Balkan ne smije izgubiti pažnju Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, uprkos brojnim globalnim krizama, naglasivši da je stabilnost regiona i dalje od ključnog značaja za međunarodnu zajednicu.

Milatović je to izjavio obraćajući se kao glavni govornik na inauguralnom samitu Balkan Forward, održanom u Vašingtonu u organizaciji Atlantskog savjeta. Istakao je da je politička situacija na Balkanu danas složenija nego prije nekoliko godina te da je uloga SAD-a presudna za stabilnost i prosperitet regiona, posebno u kontekstu prisustva drugih globalnih aktera.

Strateški cilj

Govoreći o evropskoj perspektivi Crne Gore, Milatović je podsjetio da je kao strateški cilj postavljeno članstvo u Evropskoj uniji do 2028. godine, ocijenivši da je trenutni geopolitički kontekst izuzetno povoljan za proširenje.

- Sada, konačno, imamo oba partnera za tango, ne samo volju zemlje kandidatkinje da uđe u EU, već i političku volju same Evropske unije da primi nove članice - kazao je predsjednik Crne Gore, naglasivši da proširenje EU nikada nije bilo tehničko, već političko pitanje.

Milatović je upozorio da proces evropskih integracija mora biti iskorišten kao instrument stvarnih reformi, a ne kao sredstvo političke promocije. Kako je rekao, evropski put za njega predstavlja sidro i mapu puta ka društvu u kojem vladavina prava postoji u punom smislu.

Nedavno usvajanje zakona

U tom kontekstu osvrnuo se i na nedavno usvajanje većeg broja zakona u Skupštini Crne Gore bez rasprave u plenumu, ocijenivši da takva praksa nije u skladu s evropskim standardima. Naglasio je da formalno glasanje bez suštinske rasprave ne može zamijeniti odgovorno odlučivanje i rad institucija.

Predsjednik je poručio da su svi nosioci javnih funkcija plaćeni od građana da odgovorno obavljaju svoj posao te da će, u okviru svojih ustavnih nadležnosti, nastaviti djelovati kao korektivni faktor s ciljem jačanja institucionalne odgovornosti, demokratske kulture i vladavine prava.

Zaključujući obraćanje, Milatović je istakao da Crna Gora želi brzo, ali ozbiljno članstvo u Evropskoj uniji, kao država s funkcionalnim institucijama i istinskom posvećenošću evropskim vrijednostima.