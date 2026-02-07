Vučić najavio izgradnju novog autoputa: Nove dionice koje će potpuno transformisati centralnu Srbiju

Ključni projekat u centralnoj Srbiji bit će izgradnja autoputa Vožd Karađorđe, odnosno njegovog sjevernog kraka. Dionica od Malog Požarevca do Mladenovca omogućit će direktno i brzo povezivanje Mladenovca s Beogradom, ali i sa širim područjem Šumadije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je ambiciozan projekat izgradnje novog autoputa koji bi značajno skratio putovanje između Beograda i Šumadije. Prema njegovim riječima, put od Mladenovca do Beograda mogao bi trajati svega 30 minuta, čime bi se unaprijedila saobraćajna povezanost ovog dijela Srbije.

Vučić je naglasio da planirana trasa dalje vodi od Mladenovca prema Aranđelovcu, zatim prema Rači i Despotovcu. Dugoročni plan predviđa i povezivanje sa Borom, iako je dionica Despotovac – Bor posebno zahtjevna i biće realizovana u kasnijoj fazi.

Povezivanje centralne Šumadije

Paralelno s tim, planira se i dionica od Čibutkovice preko Lazarevca i Darosave prema Aranđelovcu, što će omogućiti direktnu vezu južnog dijela Beograda sa sjeverom Šumadije. Ove rute predstavljaju značajan iskorak u regionalnoj infrastrukturi, smanjujući vrijeme putovanja i rasterećujući postojeće saobraćajnice.

Razvoj i bolja povezanost

Vučić je istakao da cilj ovih projekata nije samo brža vožnja, već i povećanje privlačnosti ovog dijela Srbije za život i rad.

- Kada se to ostvari, mnogi će lakše odlučiti da žive i rade u Mladenovcu, a veza s Beogradom bit će brza i efikasna - rekao je predsjednik.

Prema njegovim riječima, novi autoputevi donijet će snažan razvoj centralnoj Srbiji, olakšati svakodnevno putovanje građana i dodatno integrisati Beograd s centralnim i istočnim dijelovima zemlje.

Planovi za izgradnju autoputa Vožd Karađorđe predstavljaju jednu od najvažnijih infrastrukturnih inicijativa u posljednjih nekoliko godina, a precizna ruta i dionice omogućit će modernizaciju transportne mreže Srbije i bolju saobraćajnu povezanost.