PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić najavio izgradnju novog autoputa: Nove dionice koje će potpuno transformisati centralnu Srbiju

M. Až.

7.2.2026

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je ambiciozan projekat izgradnje novog autoputa koji bi značajno skratio putovanje između Beograda i Šumadije. Prema njegovim riječima, put od Mladenovca do Beograda mogao bi trajati svega 30 minuta, čime bi se unaprijedila saobraćajna povezanost ovog dijela Srbije.

Autoput Vožd Karađorđe – sjeverni krak

Ključni projekat u centralnoj Srbiji bit će izgradnja autoputa Vožd Karađorđe, odnosno njegovog sjevernog kraka. Dionica od Malog Požarevca do Mladenovca omogućit će direktno i brzo povezivanje Mladenovca s Beogradom, ali i sa širim područjem Šumadije.

Najavljeni autoputevi. Platforma X

Vučić je naglasio da planirana trasa dalje vodi od Mladenovca prema Aranđelovcu, zatim prema Rači i Despotovcu. Dugoročni plan predviđa i povezivanje sa Borom, iako je dionica Despotovac – Bor posebno zahtjevna i biće realizovana u kasnijoj fazi.

Povezivanje centralne Šumadije

Paralelno s tim, planira se i dionica od Čibutkovice preko Lazarevca i Darosave prema Aranđelovcu, što će omogućiti direktnu vezu južnog dijela Beograda sa sjeverom Šumadije. Ove rute predstavljaju značajan iskorak u regionalnoj infrastrukturi, smanjujući vrijeme putovanja i rasterećujući postojeće saobraćajnice.

Razvoj i bolja povezanost

Vučić je istakao da cilj ovih projekata nije samo brža vožnja, već i povećanje privlačnosti ovog dijela Srbije za život i rad.

- Kada se to ostvari, mnogi će lakše odlučiti da žive i rade u Mladenovcu, a veza s Beogradom bit će brza i efikasna - rekao je predsjednik.

Prema njegovim riječima, novi autoputevi donijet će snažan razvoj centralnoj Srbiji, olakšati svakodnevno putovanje građana i dodatno integrisati Beograd s centralnim i istočnim dijelovima zemlje.

Planovi za izgradnju autoputa Vožd Karađorđe predstavljaju jednu od najvažnijih infrastrukturnih inicijativa u posljednjih nekoliko godina, a precizna ruta i dionice omogućit će modernizaciju transportne mreže Srbije i bolju saobraćajnu povezanost.

# SRBIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
