Ugljanin ponovo jednoglasno izabran za lidera SDA Sandžaka

Predsjednik Stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin danas je jednoglasno ponovo izabran na čelo te političke organizacije, na izbornoj skupštini održanoj u Novom Pazaru.

Ugljanin se na čelu SDA Sandžaka nalazi od njenog osnivanja 1990. godine, a današnjom odlukom delegata povjeren mu je novi četverogodišnji mandat.

Kako je saopćeno iz te stranke, Ugljanin je u svom obraćanju istakao "punu opredijeljenost SDA Sandžaka za nastavak borbe za prava Bošnjaka, jačanje demokratskih institucija, ekonomski razvoj Sandžaka i unapređenje životnog standarda svih građana".

Na izbornoj skupštini, osim predsjednika stranke, izabrano je i 45 članova Glavnog odbora SDA Sandžaka.