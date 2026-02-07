Ugljanin ponovo jednoglasno izabran za lidera SDA Sandžaka

Na izbornoj skupštini, osim predsjednika stranke, izabrano je i 45 članova Glavnog odbora SDA Sandžaka

Sulejman Ugljanin. Anadolija

M. Až.

7.2.2026

Predsjednik Stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin danas je jednoglasno ponovo izabran na čelo te političke organizacije, na izbornoj skupštini održanoj u Novom Pazaru.

Ugljanin se na čelu SDA Sandžaka nalazi od njenog osnivanja 1990. godine, a današnjom odlukom delegata povjeren mu je novi četverogodišnji mandat.

Kako je saopćeno iz te stranke, Ugljanin je u svom obraćanju istakao "punu opredijeljenost SDA Sandžaka za nastavak borbe za prava Bošnjaka, jačanje demokratskih institucija, ekonomski razvoj Sandžaka i unapređenje životnog standarda svih građana".

Na izbornoj skupštini, osim predsjednika stranke, izabrano je i 45 članova Glavnog odbora SDA Sandžaka.

# SULEJMAN UGLJANIN
# SDA SANDŽAKA
