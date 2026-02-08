Vučić prvi put u Novom Sadu nakon urušavanja Željezničke stanice: Objavio fotografiju kako jede sendvič s Vučevićem

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je prvi put boravio u Novom Sadu nakon urušavanja Željezničke stanice, koje se dogodilo 1. novembra 2024. godine.

Riječ je o posjeti tokom koje je otvorio Sajam zavičaja na Novosadskom sajmu.

Vučić se prisutnima obratio kratkim, petominutnim govorom, naglasivši da zbog obaveza ne može obići sve štandove te da se mora vratiti u Beograd. Tom prilikom zahvalio je učesnicima na doprinosu Srbiji, poručivši da su porodica i narod najvažniji oslonac, te da je Srbija njihov zajednički dom. Osvrnuo se i na prilike u regionu, istakavši da je opstanak bio moguć samo na taj način.

Vučić je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj jede sendvič s predsjednikom SNS-a Milošem Vučevićem i njegovim sinovima, uz poruku da zajedno odlaze među Krajišnike na sajam.

Iako je ranije više puta najavljivao dolazak u Novi Sad, Vučić se u gradu nije pojavljivao od nesreće u novembru 2024. godine. U međuvremenu je obilazio okolna mjesta, ali ne i samo gradsko jezgro.