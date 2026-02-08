Roditelji donirali organe Dore (17) koja je stradala u Zagrebu: "Spasila je pet života"

Na Radničkoj cesti u Zagrebu, 28. januara u 17:20 sati, Dora Lukić, srednjoškolka, teško je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći dok je na crveno svjetlo prelazila obilježeni pješački prijelaz. Na nju je naletio putnički automobil marke Volkswagen zagrebačkih registarskih oznaka, kojim je upravljala 50-godišnja žena.

Dora je, uprkos naporima ljekara, preminula 48 sati nakon nesreće u Kliničkom bolničkom centru Rebro. Imala je 17 godina.

Njeni roditelji, otac Danijel i majka Ines, odlučili su da u najtežim trenucima pokažu izuzetnu humanost i doniraju organe svoje kćerke. Zahvaljujući toj odluci, pet osoba dobilo je novu priliku za život, piše 24sata.

- Znao sam da bi ona to željela. Ona ne bi ni razmišljala, njoj je samo bilo važno pomagati svima, ljudima, životinjama... Tako da bi milion posto željela donirati organe. Takva je bila, ponos naš - rekao je za 24sata Dorin otac Danijel.

- Htio sam da barem dio nje živi negdje, u nekome. Ona je bila stvorena za pomaganje. Srce joj sada kuca negdje drugdje. Sada je petero ljudi dobilo priliku za život, a negdje tamo kuca srce naše voljene Dore - kazao je kroz suze.

Otac se prisjetio i Dorine naravi i životnih vrijednosti.

- Bila je dijete za poželjeti. Nikad problema, uvijek odlična u školi. Ponos. Sve su moje kćerke moj ponos, s njima nikad problema ni u školi ni izvan škole. Ona se školovala za medicinsku sestru jer je željela pomagati bolesnim ljudima. Jednom smo čak jurili na Veterinarski fakultet kako bi naš kućni kunić primao infuzije i kako bismo ga pokušali spasiti, ali nisu uspjeli. Takva je bila Dora- ispričao je Danijel za 24sata.