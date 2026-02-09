Zanimljiva nagradna igra u Hrvatskoj: Jedan pušač koji prestane pušiti osvaja 400 eura

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije pokrenuo je konkurs pod nazivom "Pušenje odbaci, lovu nabaci!", s ciljem poticanja građana da prestanu pušiti i okrenu se zdravijem načinu života. Pobjednik konkursa osvojit će poklon-vaučer u vrijednosti od 400 eura.

Prijave su otvorene od ponedjeljka, 9. februara, do 18. februara, a osim glavne nagrade bit će dodijeljeno još devet vaučera u iznosu od po 100 eura.

Na konkurs se mogu prijaviti svi punoljetni pušači s prebivalištem na području Požeško-slavonske županije koji su spremni pokušati prestati pušiti i apstinirati od duhana i nikotina u trajanju od 30 dana. Period apstinencije počinje prvog dana korizme, 18. februara, i traje do 19. marta ove godine.

Uvjet za učešće je da je kandidat svakodnevni pušač duhana i/ili konzument duhanskih i nikotinskih proizvoda, s navikom dugom najmanje godinu dana. Prijavu kandidat popunjava lično, uz obavezu da predloži jednu osobu iz kruga porodice koja će biti svjedok prestanka pušenja.

Dobitnici će biti izabrani javnim izvlačenjem među svim prijavljenim kandidatima koji ispune uvjete konkursa i uspješno apstiniraju mjesec dana. Javno izvlačenje i dodjela nagrada planirani su za 19. mart.

Prema dostupnim podacima, gotovo 38 posto odraslih u Hrvatskoj puši cigarete, dok je 44 posto učenika konzumiralo e-cigarete, zbog čega se Hrvatska svrstava među zemlje s najlošijim rezultatima u Evropskoj uniji. Posebno zabrinjava podatak da udio pušača u dobnoj skupini od 25 do 34 godine prelazi 40 posto.