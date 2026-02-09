Građani protestovali ispred bolnice u Čačku nakon smrti četverogodišnje djevojčice

Više stotina građana okupilo se ispred bolnice u Čačku kako bi izrazili nezadovoljstvo i zatražili odgovore nakon smrti četverogodišnje djevojčice Eme iz sela Bogdanica kod Čačka, koja je preminula nakon operacije trećeg krajnika u toj zdravstvenoj ustanovi. Okupljeni su se ispred Upravne zgrade u krugu bolnice pojavili s transparentom na kojem je pisalo "Pravda za Emu", prenosi N1.

Na ulazu u zgradu nove bolnice bio je raspoređen kordon policije.

Među okupljenima su bili i Emin roditelji, koji su kazali da se nadaju da će istina o okolnostima smrti njihove kćerke konačno izaći na vidjelo.

Dragica, majka djeteta koje je s Emom pohađalo vrtić, izjavila je da su se građani okupili mirno, kako bi iskazali nezadovoljstvo stanjem u zdravstvu i situacijom u Općoj bolnici u Čačku.

- Ovdje je ugašen jedan nedužan i nevin život djeteta od četiri godine. Ne upiremo prstom ni u koga, ali tražimo odgovore i odgovorne za ono što se dogodilo. Ema je bila zdravo dijete, imala je zakazanu operaciju, a nama nije jasno šta se sve desilo. Slažem se da komplikacije postoje, ali ova operacija je već dugo rutinska - rekla je Dragica.

Jedan od okupljenih građana izjavio je novinarima da je cilj protesta da se dođe do istine i da se izbori pravda za djevojčicu.

- Da se nikada nikome ne ponovi nešto slično. Dijete je došlo na operaciju krajnika, a završilo je mrtvo. Na to se ne smije šutjeti - kazao je on.

Nakon okupljanja u krugu bolnice, građani su blokirali ulicu koja se nalazi u neposrednoj blizini zdravstvene ustanove.

Šta je do sada poznato?

Djevojčica Ema imala je četiri godine i bila je hospitalizirana u bolnici u Čačku u periodu od 29. januara do 4. februara, gdje je trebala biti obavljena operacija trećeg krajnika. Kako je prenio reporter TV Nova, prilikom prijema ORL nalaz bio je uredan, kao i ostali nalazi, uključujući briseve i krvnu sliku. Prema ljekarskom izvještaju, i tok same operacije protekao je bez komplikacija.