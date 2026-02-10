Podignuta optužnica protiv časne sestre: Sve je priznala, izmislila je napad migranta

Časna sestra Marija, pravog imena T. Z. (35), treba kazneno odgovarati i biti sankcionirana jer nije govorila istinu kad je krajem prošle godine prijavila da ju je na ulici napao migrant, ubo nožem u trbuh te počeo vikati "Alahu ekber". Povrijedila se sama u svom domu u Zagrebu, i to nožem koji je kupila prethodni dan u Tediju u Importanne Galleriji za četiri eura - sukus je to optužnice Općinskoga kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu koje je optužilo sestru Mariju za lažno prijavljivanje kaznenog djela, prenosi Jutarnji list. Osim na temelju niza prikupljenih dokaza i obavljenih obavijesnih razgovora, tužiteljstvo optužnicu temelji i na detaljnom i potpunom priznanju kaznenog djela same okrivljene, ali i na nizu krvavih tragova pronađenih na drugoj lokaciji, no ne i na mjestu prijavljenog napada na zagrebačkoj Malešnici.

Nož koji je kupila časna sestra . Snimak nadzorne kamere

Kriminalisti su odradili velik posao prikupljajući dokaze jer je, gotovo istodobno s njihovim saznanjima iz KBC-a Sestre milosrdnice o zaprimljenoj časnoj sestri s ubodnim ranama, medije preplavila ta ista vijest koja se širila nevjerovatnom brzinom, izazvala nevjerovatnu histeriju u javnosti te se dopunjavala različitim informacijama, pa i da je navodni napadač na časnu čak i uhapšen. Sve je počelo pozivom 28. novembra 2025. godine u 14.43 kada je ljekar iz bolnice nazvao policiju i rekao da su u Klinici za kirurgiju zaprimili ženu s ubodnim ranama u abdomenu koja tvrdi da joj ih je oko 13.30 zadao nepoznati muškarac na I. odvojku Ulice Doline. Pritom je sestra Marija dala i navodni osobni opis napadača, pa je policija odmah otišla na mjesto napada, a ujedno su pregledali i nadzorne kamere na toj lokaciji. Međutim, niti su pronađeni tragovi krvi, niti je videonadzor u razdoblju od 11.27 do 14.15, za koji je rekla da je tada prolazila navedenim putom koji spaja Ulicu Doline s Ulicom Vilima Korajca, zabilježio njeno kretanje. Kriminalisti su zatim otišli na njenu kućnu adresu jer je sestra Marija rekla da se zaputila kući odmah nakon što je ubodena kako bi sa sebe sprala krv. I upravo u njenom domu, u predvorju, policajci su pronašli tragove krvi u vidu brisotina jer ih je cipelom pokušavala ukloniti, tako da je njen dom potom postao poprište nastavka uviđaja. Policajci su zavirili i u metalni kontejner za miješani komunalni otpad kod kolnog ulaza u dvorište njene kuće i u njemu pronašli više vrećica otpada, dok je na asfaltu pokraj kontejnera uočena crna vrećica koja je čuvala tajnu - kuhinjski nož marke Tedi, dužine oštrice 19,2 centimetra, na kojem su uočeni tragovi brisotina krvi i sitne dlačice. U vrećici su bili i mokri zgužvani WC papir, kojim je bilo slijepljeno klupko dlaka smeđe boje, te crne čarape, pokidani plastični omot, korištena jednokratna britvica, ali i bijela majica iz H&M-a na kojoj su s prednje i stražnje strane te po rukavima bili vidljivi tragovi krvi u tkanini. Nakon što je časna Marija otpuštena iz bolnice poslije sanacije otvorene rane dužine dva centimetra, 1. decembra odmah je prevezena u sjedište Kriminalističke policije u Heinzelovoj.

Časna kupuje nož . Snimak nadzorne kamere