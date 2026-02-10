Podignuta optužnica protiv časne sestre: Sve je priznala, izmislila je napad migranta

Časna sestra Marija, pravog imena T. Z. (35), treba kazneno odgovarati i biti sankcionirana jer nije govorila istinu kad je krajem prošle godine prijavila da ju je na ulici napao migrant, ubo nožem u trbuh te počeo vikati "Alahu ekber". Povrijedila se sama u svom domu u Zagrebu, i to nožem koji je kupila prethodni dan u Tediju u Importanne Galleriji za četiri eura - sukus je to optužnice Općinskoga kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu koje je optužilo sestru Mariju za lažno prijavljivanje kaznenog djela, prenosi Jutarnji list.
Osim na temelju niza prikupljenih dokaza i obavljenih obavijesnih razgovora, tužiteljstvo optužnicu temelji i na detaljnom i potpunom priznanju kaznenog djela same okrivljene, ali i na nizu krvavih tragova pronađenih na drugoj lokaciji, no ne i na mjestu prijavljenog napada na zagrebačkoj Malešnici.
Kriminalisti su odradili velik posao prikupljajući dokaze jer je, gotovo istodobno s njihovim saznanjima iz KBC-a Sestre milosrdnice o zaprimljenoj časnoj sestri s ubodnim ranama, medije preplavila ta ista vijest koja se širila nevjerovatnom brzinom, izazvala nevjerovatnu histeriju u javnosti te se dopunjavala različitim informacijama, pa i da je navodni napadač na časnu čak i uhapšen.
Sve je počelo pozivom 28. novembra 2025. godine u 14.43 kada je ljekar iz bolnice nazvao policiju i rekao da su u Klinici za kirurgiju zaprimili ženu s ubodnim ranama u abdomenu koja tvrdi da joj ih je oko 13.30 zadao nepoznati muškarac na I. odvojku Ulice Doline. Pritom je sestra Marija dala i navodni osobni opis napadača, pa je policija odmah otišla na mjesto napada, a ujedno su pregledali i nadzorne kamere na toj lokaciji. Međutim, niti su pronađeni tragovi krvi, niti je videonadzor u razdoblju od 11.27 do 14.15, za koji je rekla da je tada prolazila navedenim putom koji spaja Ulicu Doline s Ulicom Vilima Korajca, zabilježio njeno kretanje.
Kriminalisti su zatim otišli na njenu kućnu adresu jer je sestra Marija rekla da se zaputila kući odmah nakon što je ubodena kako bi sa sebe sprala krv. I upravo u njenom domu, u predvorju, policajci su pronašli tragove krvi u vidu brisotina jer ih je cipelom pokušavala ukloniti, tako da je njen dom potom postao poprište nastavka uviđaja. Policajci su zavirili i u metalni kontejner za miješani komunalni otpad kod kolnog ulaza u dvorište njene kuće i u njemu pronašli više vrećica otpada, dok je na asfaltu pokraj kontejnera uočena crna vrećica koja je čuvala tajnu - kuhinjski nož marke Tedi, dužine oštrice 19,2 centimetra, na kojem su uočeni tragovi brisotina krvi i sitne dlačice.
U vrećici su bili i mokri zgužvani WC papir, kojim je bilo slijepljeno klupko dlaka smeđe boje, te crne čarape, pokidani plastični omot, korištena jednokratna britvica, ali i bijela majica iz H&M-a na kojoj su s prednje i stražnje strane te po rukavima bili vidljivi tragovi krvi u tkanini. Nakon što je časna Marija otpuštena iz bolnice poslije sanacije otvorene rane dužine dva centimetra, 1. decembra odmah je prevezena u sjedište Kriminalističke policije u Heinzelovoj.
I tamo je odlučila ustrajati u svojim tvrdnjama o napadu pa je, iako propisno upozorena da je lažno prijavljivanje krivičnog djela krivično djelo, svoj potpis svjesno stavila na krivičnu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Pritom ga je opisala kao muškarca starog oko 35 godina, visine oko 180 centimetara, srednje tjelesne građe, s bradom i brkovima dužine četiri milimetra crne boje, a imao je i tamnu kosu srednje dužine.
Snimci nadzorne kamere
Rekla je da je na sebi nosio crnu jaknu do struka i da je napad uslijedio kad je hodala lijevom, bočnom stranom kolnika dok joj je on nailazio iz suprotnog smjera. Samo dvije do tri sekunde nakon što su se mimoišli, sestra Marija tvrdila je još policiji, muškarac joj je prišao s lijeve bočne strane, držeći u ruci kuhinjski nož dužine oštrice od 15 do 20 centimetara, kojim je zamahnuo prema njoj dva do tri puta u predjelu lijeve strane trbuha.
- U jednom trenutku osjetila sam kako me ubo u trbuh taj nož, koji je nepoznati muškarac onda izvadio te se okrenuo i udaljio Ulicom Doline prema pješačkoj stazi u smjeru Korajčeve. Cijelo vrijeme tog napada i zamahivanja nožem prema mom trbuhu izvikivao je ‘Allahu ekbar‘ - tvrdila je sestra Marija policiji.
Kriminalisti ništa nisu prepustili slučaju, pa su već dotad uspjeli pregledati i videonadzor od lanjskog 27. novembra, dakle dan prije navodnog napada, koji je snimio časnu Mariju kako ulazi i izlazi iz trgovine Tedi na razini -1. Tačnije, na snimci se vidi kako u 14.47 stoji na blagajni dok u desnoj ruci drži kuhinjski nož koji uredno plaća i sprema u bijelu platnenu vrećicu.
I upravo tog računa su se domogli kriminalisti. Ujedno su prikupili podatke Bolta jer su otkrili da se na dan napada između 12.10 i 12.30 vozila taksijem po različitim ulicama u Susedgradu, pa čak i onom "mjesta napada". Sva su joj svoja prikupljena saznanja policajci tada odmah i predočili.
Na kraju, s obzirom na cjelokupnu situaciju i činjenicu da je ubodnu ranu sama sebi nanijela, policija je u postaju pozvala Hitnu pomoć te je ljekarka odlučila da se T. Z. mora prevesti u PB Vrapče na zatvoreni odjel radi pružanja potrebne medicinske brige.
Obrada na psihijatriji
Njena obrada u Klinici za psihijatriju nije ukazala na postojanje ozbiljnih psihičkih smetnji. Ni vještačenje nije pokazalo da bi se radilo o osobi koja boluje od nekih psihijatrijskih bolesti ili da ima prisutno psihotično doživljavanje.
Što se tiče samog krivičnog djela, njena mogućnost shvaćanja svojih postupaka i vladanja svojom voljom bila je smanjena, ali ne bitno, stoga vještak zaključuje da nema potrebe ni za izricanjem sigurnosnih mjera liječenja.
S obzirom na to, tužilaštvo je sudu predložilo da u slučaju časne sestre odmah izda krivični nalog i osudi je na deset mjeseci zatvora uslovno na tri godine te da plati 1000 eura sudskog paušala. U protivnom, ako se bude ulazilo u raspravu, da se časnu sestru osudi na godinu dana zatvora s trogodišnjim rokom provjeravanja i uz 500 eura skuplje sudske troškove.