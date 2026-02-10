Haos na antivladinim protestima u Albaniji: Demonstranti bacali molotovljeve koktele

Antivladini protesti se nastavljaju u Albaniji, dok je danas opozicija organizovala nacionalni protest, koji je bio praćen tenzijama, javlja Anadolu.

Protest je organizovala Demokratska partija Albanije (DP), uz podršku drugih opozicionih stranaka, na Bulevaru "Deshmoret e Kombit" u Tirani, ispred ureda premijera Albanije, sa zahtjevom za ostavku premijera Edija Rame.

Podmetnut požar

Protest je bio praćen tenzijama, demonstranti su bacali molotovljeve koktele, vatromet i dimne bombe, kao i razne predmete prema uredu premijera. Tokom tenzija, podmetnut je i požar u prostorijama ispred ureda premijera, dok je policija odgovorila vodenim topovima.

Tokom govora na protestu, lider Demokratske stranke Sali Beriša smatrao je demonstrante "nepobjedivim misionarima nade Albanije".

- Albanija je blagoslovljena zemlja. Blagoslovljeni smo, prije svega, jer imamo jedni druge. Evo nas, veliko more ratnika, hrabrih ljudi, ljudi koji su odlučni da postanu bogovi Albanije - rekao je Beriša.

Beriša je naglasio da zemlja mora krenuti ka "slobodnim i poštenim izborima".

Nakon tenzija ispred premijerovog ureda, protest se preselio u salu za plenarne sjednice albanskog parlamenta, gdje su se tenzije i sukobi s policijom ponovo nastavili, nakon što su demonstranti ponovo bacali molotovljeve koktele i pirotehniku.

Demonstranti su se sukobili i s policijskim snagama ispred zgrade Parlamenta, dok su policijske snage odgovorile suzavcem i vodenim topovima.

Nekoliko povrijeđenih

Tokom protesta, prema izvještajima, nekoliko osoba je povrijeđeno od udara suzavca i drugih incidenata.

Opozicija također traži ostavku zamjenice premijera i ministrice infrastrukture i energetike Belinde Balluku.

Balluku je optužena za krivično djelo "kršenja ravnopravnosti učesnika na tenderima ili javnim aukcijama" i, prema opoziciji, trebala bi biti "predata pravdi", nakon što je Ustavni sud potvrdio mjeru suspenzije protiv nje.

Protest je trajao nekoliko sati, u međuvremenu su raspoređene stotine policijskih snaga i blokirano je nekoliko putnih pravaca u Tirani.

Posljednjih mjeseci u Albaniji su organizovani antivladini protesti, dok su opozicione stranke upozoravale na nastavak protesta.