Formirana vlast na Kosovu: Kurti ponovo premijer, Bošnjacima pripala važna mjesta

Skupština Kosova izabrala je sinoć novo rukovodstvo i potvrdila novi saziv Vlade, čime je okončan proces formiranja vlasti manje od dva mjeseca nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih krajem decembra prošle godine.

Lider Pokreta Samoopredjeljenje (LVV) Albin Kurti izabran je za premijera Kosova. Ovo je njegov treći mandat na čelu izvršne vlasti. Za novu vladu glasalo je 66 zastupnika, 49 je bilo protiv, dok pet zastupnika nije učestvovalo u glasanju.

Prije izbora Vlade, konstituisana je Skupština. Za predsjednicu najvišeg zakonodavnog tijela izabrana je Albulena Haxhiu sa 66 glasova za.

Značajna promjena u odnosu na prethodni mandat desila se u raspodjeli pozicija za bošnjačku zajednicu. Emilija Redžepi, koja je u prošloj vladi obnašala funkciju zamjenice premijera zadužene za ljudska prava i zajednice, sada je izabrana u zakonodavnu vlast.

Redžepi je imenovana za jednu od pet dopredsjedavajućih Skupštine Kosova ispred ostalih manjinskih zajednica. Pored nje, potpredsjednici su Ardian Gola (LVV), Vlora Çitaku (PDK), Kujtim Shala (LDK) i Slavko Simić (srpska zajednica).

Bošnjake će u novoj Kurtijevoj vladi predstavljati Rasim Demiri (Koalicija Vakat), koji je preuzeo funkciju ministra regionalnog razvoja.

Kurtijev kabinet donosi i neka nova, ali i poznata lica na ključnim pozicijama. Glauk Konjufca imenovan je za prvog zamjenika premijera i ministra vanjskih poslova, dok je Donika Gërvalla-Schwarz druga zamjenica premijera i ministrica pravde.

Treći zamjenik premijera, zadužen za pitanja manjina i saradnju, je Fikrim Damka iz Turske demokratske partije Kosova (KDTP).

Resor finansija vodit će Hekuran Murati, odbranu preuzima Ejup Maćedonci, dok na čelu ministarstva unutrašnjih poslova ostaje Dželjalj Svečlja (Xhelal Sveçla). Ministar za zajednice i povratak je Nenad Rašić.

U svom ekspozeu, Kurti je najavio ambiciozne planove, istakavši da će tokom četverogodišnjeg mandata u odbranu biti uloženo čak milijardu eura. Također je obećao značajne investicije u obnovljive izvore energije, vodne resurse i razvoj proizvodne industrije, kao i povećanje minimalne plate u skladu sa ekonomskim rastom.

Dotakao se i odnosa sa Srbijom, naglasivši da će se normalizacija odvijati kroz "konstruktivan i kreativan dijalog".

Kurti je govor započeo osvrtom na suđenje bivšim komandantima OVK u Hagu, ocijenivši da zahtjevi tužilaštva za kazne od 45 godina zatvora "iskrivljuju istinu".

Podsjećamo, Pokret Samoopredjeljenje je apsolutni pobjednik izbora održanih 28. decembra, osvojivši 57 od 120 mjesta u parlamentu.