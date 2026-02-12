Utvrđivat će je li se Vukšić snimao: Tužilaštvo će vještačiti ko je na video-zapisima iz krivičnih prijava

Osnovno državno tužilaštvo Podgorica vještačit će ko je na eksplicitnim snimcima s bivšom čelnicom Direktorata u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjanom Pajković, jer doskorašnji savjetnik predsjednika države za bezbjednost Dejan Vukšić tvrdi da on nije osoba sa tih videosnimaka.

Pred tužiocima je Pajković ipak tvrdila da je na jednom od snimaka bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i da je upravo on neovlašteno distribuirao video-materijal.

Vukšić je i to negirao. Kako pišu Vijesti.me, prem nezvaničnim informacijama, njih dvoje su saslušani jučer u ODT-u Podgorica, i to po više međusobno podnijetih krivičnih prijava - zbog zloupotrebe tuđeg snimka, ugrožavanje sigurnosti, krađe telefona. Izvor lista nezvanično je kazao da je pred tužiocima zadatak da utvrde je li na snimku Vukšić.

Vukšić dolazi u ODT Podgorica, video: Jelena Jovanović

- Oboje su saslušani u svim predmetima formiranim po prijavama Pajković i Vukšića pred Osnovnim državnim tužilaštvom Podgorica. Izjave su dali u različitim terminima i svojstvima. Pajković je izričito tvrdila da je Vukšić na spornom snimku i da ga je on nezakonito distribuirao, što je on negirao. Tačnije, tvrdio je da nije na snimku i da nema ništa s distribucijom tog sadržaja - rečeno je “Vijestima” nezvanično.

Nije objašnjeno kako se Pajković izjasnila na optužbe bivšeg šefa tajne policije da mu je ranije ukrala mobilni telefon i da ga je ucjenjivala i prinuđivala da odustane od kandidature za sudiju Ustavnog suda.