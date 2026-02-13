Erdoan najavio dolazak u Novi Pazar: U Sandžaku pripremaju najveći doček ikada

Predsjednik Turske Redžep Tajp Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) najavio je tokom konferencije za medije u Ankari, na kojoj je ugostio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, da će u naredna dva mjeseca posjetiti Beograd i Novi Pazar.

Erdoan je istakao da će u Srbiju doputovati s "velikom delegacijom", naglasivši da je Sandžak "most prijateljstva" između dvije zemlje te da Ankara nikada nije zanemarila Balkan.

- Razgovarali smo o tome šta može da se uradi da se održi stabilnost i da se ojača ekonomski razvoj na Balkanu. Naša trgovina i investicije, koje se iz dana u dan povećavaju, pokretačka su snaga naših odnosa - rekao je turski predsjednik.

Fokus razgovora bio je na ekonomiji, a čelnici dvije zemlje izrazili su nadu da će godišnja robna razmjena dostići vrijednost od pet milijardi dolara.

- Ukupna razmjena je dostigla tri i po milijarde dolara prošle godine, a mi se postepeno približavamo našem cilju od pet milijardi trgovinske razmjene - kazao je Erdoan, izrazivši zadovoljstvo interesom turskih investitora za Srbiju.