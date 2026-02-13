Plenković se sastao s američkim državnim sekretarom Rubiom: Razgovarao o Južnoj interkonekciji

Plenković je na svojim društvenim mrežama istakao kako su tokom razgovora „potvrdili sjajne savezničke odnose Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država“.

Razgovarali su o brojnim temama, uključujući ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini (BiH) i projekt Južne plinske interkonekcije.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sastao se u petak, tokom Sigurnosne konferencije u Minhenu, s američkim državnim sekretarom (SAD) Markom Rubiom (Marco Rubio).

Predsjednik hrvatske Vlade naveo je da su razgovarali i o ključnim globalnim sigurnosnim izazovima te bilateralnoj saradnji u više oblasti.

- Istakao sam važnost pristupanja Hrvatske OECD-u i skorog ratificiranja Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, te najavio predstojeći summit Inicijative triju mora u Dubrovniku. Potvrdili smo namjeru nastavka bliske saradnje u području odbrane i energetike, pogotovo korištenjem kapaciteta LNG terminala na Krku, gdje većina ukapljenog prirodnog plina dolazi iz SAD-a. Pritom sam naglasio stratešku ulogu JANAF-ovog naftovoda kao pouzdanog pravca za isporuku nafte državama srednje i istočne Evrope - izjavio je Plenković.

Jedna od tema bila je i situacija u Bosni i Hercegovini.

- Dotaknuli smo se i stanja u jugoistočnoj Evropi. Založio sam se za podršku BiH, ostvarivanje pune ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH i nastavak aktivnosti u pogledu realizacije projekta Južne plinske interkonekcije - zaključio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.