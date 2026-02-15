Hrvatski političar koji je pucao uz Zehru Bajraktarević, sada pjevao i ustaške pjesme: Ante Paveliću, vođo svih Hrvata

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, nekadašnji ministar poljoprivrede u vladi premijera Andreja Plenkovića te član parlamentarne većine, snimljen je kako pjeva stihove u kojima se Ante Pavelić naziva “vođom svih Hrvata”. Snimka je zabilježena na pokladnom jahanju u Komletincima, mjestu između Otoka i Nijemaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a proširila se putem Facebooka. Dabro je pjevao pjesmu “Kad je Stjepan Radić umirao” o atentatu na Stjepana Radića u beogradskoj Narodnoj skupštini 1928., pri čemu je ubacio stihove: “U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata”, koji se odnose na ustaškog poglavnika Antu Pavelića koji je pokopan u Madridu. Uz to je dobacio i komentar “samo za Milorada”, vjerojatno aludirajući na predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca.

Dabro pjevao o Paveliću, reagirao Hrebak Dabro je u izvedbi dodao još jedan stih: “Ubiše nam Stjepana Radića, a mi njima Karađorđevića”, referirajući se na atentat na kralja Aleksandra Karađorđevića, koji je ubijen 9. listopada 1934. u Marseilleu. U organizaciji atentata sudjelovali su pripadnici VMRO-a i ustaškog pokreta. Ante Pavelić, poglavnik Nezavisne Države Hrvatske, preminuo je 1959. u Madridu, gdje je i pokopan. Na Dabrine istupe reagirao je predsjednik Hrvatske socijalno-liberalne stranke (HSLS) Dario Hrebak, također član vladajuće većine. U objavi na društvenim mrežama poručio je kako je neprihvatljivo dovoditi u istu rečenicu, a kamoli u istu pjesmu, Stjepana Radića i Antu Pavelića. “Stjepan Radić i Ante Pavelić ne idu u istu rečenicu, a kamoli u istu pjesmu! Još malo pa će pomahnitali desničari tvrditi da ni Franjo Tuđman nema nikakvih zasluga za stvaranje samostalne i suverene, od cijelog svijeta priznate hrvatske države. HSLS je ozbiljna i odgovorna stranka, ali i naša tolerancija ima svoje granice. E sad bi bilo dosta”, poručio je Hrebak.