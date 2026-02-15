Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BROJNE REAKCIJE

Skandal nakon što je saborski zastupnik veličao Pavelića: Ugrožena Plenkovićeva vlada, HSLS prijeti napuštanjem koalicije

HSLS ima dva saborska zastupnika, a njihovim izlaskom bi vladajuća koalicija pala na 74 zastupnika, no za većinu je potrebno njih 76

Josip Dabro. Screenshot

S. S.

15.2.2026

Zbog snimka saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre na kojem veliča Antu Pavelića ugrožena je ionako tijesna parlamentarna većina u Hrvatskoj.

Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a i bjelovarski gradonačelnik je odgovorio na Dabrinu reakciju na objavljenu snimku. 

- Liberali neće patiti Dabro, Liberali - HSLS su svoje rekli. Sretno vam dalje! Uživajte u svom paralelnom svemiru - rekao je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak, stranke koja je dio parlamentarne većine na čijem čelu se nalazi HDZ.

Hrebak je već ranije tokom dana poručio kako je je neprihvatljivo dovoditi u istu rečenicu, a kamoli u istu pjesmu, Stjepana Radića i Antu Pavelića.

- Stjepan Radić i Ante Pavelić ne idu u istu rečenicu, a kamoli u istu pjesmu! Još malo pa će pomahnitali desničari tvrditi da ni Franjo Tuđman nema nikakvih zasluga za stvaranje samostalne i suverene, od cijelog svijeta priznate hrvatske države. HSLS je ozbiljna i odgovorna stranka, ali i naša tolerancija ima svoje granice. E sad bi bilo dosta - naglasio je Hrebak. 

Podsjećamo, Dabro je zapjevao pjesmu gdje se Pavelić naziva "vođom svih Hrvata". Inače, riječ je o osobi koja je ranije bila ministar u Plenkovićevoj vladi, no napustio je nakon još jedne afere kada se pojavio snimak na kojem puca iz automobila u blizini kuća "zbog pjesme Zehre Bajraktarević", koja se orila iz automobila".

Nakon burnih reakcija oglasio se i sam Dabro i nije vidio nikakav problem u tome što je uradio.

- Vidim suza suzu stiže u medijima jer smo na svoj račun u hrvatskim Komletincima pjevali našu staru pjesmu o "grobnici od zlata". Da bi nas vi zavoljeli, što nam je jako važno, drugi put ćemo učiti iz Miloradove knjige i na račun svih građana, pa i onih koji još uvijek traže svoje najmilije, organizirati izložbu o tvorcu Memoranduma SANU Medakoviću.

Kad bolje razmislim, što ne bi došao i najdraži gost zagrebačkih salona patrijarh Porfirije, veliki liberal i pomiritelj naroda kako ste mu tepali, pojasniti nam 'što se ono na Dinari sjaji'. On to najbolje otpjeva od svih. A ne sjaji se na Dinari grobnica od zlata, samo da vam kažem, nego Đujićeva kokarda na glavi. Koju vi tolerirate 30 godina u slobodnoj Hrvatskoj, a nama bi zabranjivali naše pjesme. Na svom ću šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima pjevati što mi se pjeva, pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a 'liberali' neka pate. Povjesničar umjetnosti José Dabro - rekao je.

Inače, HSLS ima dva saborska zastupnika, a njihovim izlaskom bi vladajuća koalicija pala na 74 zastupnika, no za većinu je potrebno njih 76.

Iz opozicije traže nakon ovog skandala da se izađe na izbore.

# VLADA HRVATSKE
# JOSIP DABRO
PRIKAŽI KOMENTARE (21)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.