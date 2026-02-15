Skandal nakon što je saborski zastupnik veličao Pavelića: Ugrožena Plenkovićeva vlada, HSLS prijeti napuštanjem koalicije

- Stjepan Radić i Ante Pavelić ne idu u istu rečenicu, a kamoli u istu pjesmu! Još malo pa će pomahnitali desničari tvrditi da ni Franjo Tuđman nema nikakvih zasluga za stvaranje samostalne i suverene, od cijelog svijeta priznate hrvatske države. HSLS je ozbiljna i odgovorna stranka, ali i naša tolerancija ima svoje granice. E sad bi bilo dosta - naglasio je Hrebak.

- Liberali neće patiti Dabro, Liberali - HSLS su svoje rekli. Sretno vam dalje! Uživajte u svom paralelnom svemiru - rekao je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak, stranke koja je dio parlamentarne većine na čijem čelu se nalazi HDZ.

Podsjećamo, Dabro je zapjevao pjesmu gdje se Pavelić naziva "vođom svih Hrvata". Inače, riječ je o osobi koja je ranije bila ministar u Plenkovićevoj vladi, no napustio je nakon još jedne afere kada se pojavio snimak na kojem puca iz automobila u blizini kuća "zbog pjesme Zehre Bajraktarević", koja se orila iz automobila".

Nakon burnih reakcija oglasio se i sam Dabro i nije vidio nikakav problem u tome što je uradio.

- Vidim suza suzu stiže u medijima jer smo na svoj račun u hrvatskim Komletincima pjevali našu staru pjesmu o "grobnici od zlata". Da bi nas vi zavoljeli, što nam je jako važno, drugi put ćemo učiti iz Miloradove knjige i na račun svih građana, pa i onih koji još uvijek traže svoje najmilije, organizirati izložbu o tvorcu Memoranduma SANU Medakoviću.

Kad bolje razmislim, što ne bi došao i najdraži gost zagrebačkih salona patrijarh Porfirije, veliki liberal i pomiritelj naroda kako ste mu tepali, pojasniti nam 'što se ono na Dinari sjaji'. On to najbolje otpjeva od svih. A ne sjaji se na Dinari grobnica od zlata, samo da vam kažem, nego Đujićeva kokarda na glavi. Koju vi tolerirate 30 godina u slobodnoj Hrvatskoj, a nama bi zabranjivali naše pjesme. Na svom ću šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima pjevati što mi se pjeva, pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a 'liberali' neka pate. Povjesničar umjetnosti José Dabro - rekao je.

Inače, HSLS ima dva saborska zastupnika, a njihovim izlaskom bi vladajuća koalicija pala na 74 zastupnika, no za većinu je potrebno njih 76.

Iz opozicije traže nakon ovog skandala da se izađe na izbore.