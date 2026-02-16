Brnabić i Stevandić: "Zabrinuti smo zbog učestale i otvorene pojave ustaško-nacističke ideologije u regionu"

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sastao se danas u Beogradu s predsjednicom Narodne skupštine Republike Srbije Anom Brnabić, gdje su razgovarali o daljoj saradnji dva parlamenta i aktuelnim političkim temama.

Glavna tema susreta bile su pripreme za održavanje 4. Parlamentarnog foruma Republika Srbija – Republika Srpska, koji je zakazan za 26. mart u Beogradu. Kako je saopšteno iz Stevandićevog kabineta, forum predstavlja važnu priliku za dodatno jačanje institucionalne saradnje i kontinuiranog dijaloga između dva parlamenta.

Sagovornici su usaglasili stav da na Parlamentarni forum budu pozvani ministri kulture, kao i predstavnici drugih nadležnih institucija, "uključujući Muzej žrtava genocida, s ciljem nastavka koordinacije i dogovora o daljim koracima u vezi s izgradnjom Memorijalnog centra žrtvama genocida u Donjoj Gradini i Beogradu".

Tokom razgovora izražena je zabrinutost zbog, kako je istaknuto, "učestale i otvorene pojave ustaško-nacističke ideologije u regionu".

Stevandić i Brnabić saglasili su se da će o navedenim pojavama informisati relevantne međunarodne aktere, s namjerom zajedničkog djelovanja na očuvanju istine i kulture sjećanja na žrtve, kao i na sprečavanju širenja mržnje.

Na sastanku je naglašen i "značaj Parlamentarnog foruma kao platforme za razvoj stabilne i konstruktivne saradnje, s ciljem jačanja političkog dijaloga i očuvanja mira u regionu".