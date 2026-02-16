ODREĐEN JOJ PRITVOR

Uhapšena bivša crnogorska ministrica Vesna Bratić

Bratić je pred specijalnim tužiteljstvom odgovarala na pitanja u vezi sa smjenom više od stotinu direktora škola 2021. godine

Vesna Bratić. Boris Pejović/Vijesti.me

M. Až.

16.2.2026

Crnogorska policija uhapsila je danas bivšu crnogorsku ministricu prosvjete, nauke i kulture Vesnu Bratić zbog sumnje u zloupotrebu položaja.

Bratić je bila ministrica u vladi Zdravka Krivokapića od 2020. do 2023. godine, prve nakon smjene vlasti DPS-a Mila Đukanovića.

Kako su prenijeli crnogorski mediji, Bratić je pred specijalnim tužiteljstvom odgovarala na pitanja u vezi sa smjenom više od stotinu direktora škola 2021. godine, dok je bila na čelu resornog ministarstva.

Bratić je tada smijenila više od 140 direktora crnogorskih osnovnih i srednjih škola, uz obrazloženje da nisu formirali školske odbore. Sudovi su, međutim, utvrdili da su smjene bile nezakonite, nakon čega je država oštećenima isplatila više od 280 hiljada eura odštete.

Nakon saslušanja, određen joj je 72-satni pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.


# CRNA GORA
# VESNA BRATIĆ
