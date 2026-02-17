U Hrvatskoj popularan prah koji mladi udišu na nos, u Francuskoj zabranjen

Promoviše se kao alternativa klasičnim energetskim pićima, uz navode da je blaži za želudac. Umjesto ispijanja napitka, korisnici ovaj prah udišu kroz nos, a proizvođač ga reklamira kao praktično rješenje za brzo podizanje energije.

Energetski prah "Sniffit" koji se udiše kroz nos i obećava povećanje energije i budnosti postaje novi trend među mladima, a iako proizvođač navodi da je ovaj proizvod legalan i siguran, energetski prah sličan ovom je zabranjen u Francuskoj jer podsjeća na konzumaciju ilegalnih droga te se promatra kao banalizacija konzumiranja ovakvih supstanci.

Energetski prah sadrži kombinaciju stimulansa i dodataka za energiju poput kofeina, taurina, vitamina B3 i L-teanina uz mentol. Ovaj prah dolazi u maloj bočici s deset doza, a cijena jednog pakovanja je 16 eura. Proizvođač ga promoviše kao zamjenu za klasična energetska pića, ali prodaja Sniffit praha je zabranjena osobama mlađim od 18 godina.

- Ukupna masa jedne doze je približno 100 grama, a količina kofeina po dozi je 50 miligrama, što je manje od prosječne šoljice kafe i manje od većine energetskih napitaka. Jedna doza Sniffa je oko jedne mjerice veličine graška. Po potrebi se može koristiti više puta dnevno. Nije preporučljivo da se prekorači ukupni dnevni unos kofeina od 200 miligrama iz svih izvora - naveo je proizvođač Marko Šepac za Index.hr.

Ovaj proizvod se intenzivno promoviše na društvenim mrežama gdje se dijele snimci na kojima se prolaznicima nudi da isprobaju prah i podijele svoje utiske. Uz to, proizvođač navodi da ne postoje naučni dokazi o dugoročnim štetnim utjecajima pri umjerenoj i pravilnoj upotrebi aromatskih proizvoda ove vrste.

Iz Ministarstva zdravstva Hrvatske naveli su da je riječ o inovativnoj vrsti proizvoda za koju ni u nacionalnim, ni u evropskim propisima nisu određeni posebni zahtjevi te se na ovu vrstu proizvoda primjenjuju odredbe propisa o općoj sigurnosti proizvoda.

- Hrvatska učestvuje u EU-sistemu brzog uzbunjivanja, mehanizmu kojim se detektuju proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. Ako se proizvod smatra opasnim, Državni inspektorat ga prijavljuje u spomenuti sistem, koji omogućava brzu razmjenu informacija između država članica EU I Evropske komisije, što znači da svaki opasan proizvod može biti uklonjen s evropskog tržišta - navode.

Francuska vlada je 2024. godine zabranila prodaju proizvoda Sniffy, energetskog praha slične namjene i sastava. Procijenjeno je da predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost potrošača, a ova inicijativa došla je iz Ministarstva zdravstva. Ovaj proizvod ne sadrži ilegalne supstance, ali su vlasti upozorile da udisanje bijelog praha kroz nos banalizira upotrebu droga i može potaknuti rizično ponašanje, posebno među mladima.

Zastupnica u Evropskom parlamentu i doktorica Biljana Borzan navela je da su ovakvi proizvodi zabrinjavajući jer je riječ o proizvodu koji se namjerno prezentuje kao dodatak, a istovremeno imitira konzumaciju ilegalnih droga.

- To nije slučajno, to je marketinška strategija koja normalizira rizična ponašanja, posebno među mladima. Poseban problem je što se radi o udisanju stimulativnih tvari kroz nos, što predstavlja potpuno drugačiji i potencijalno opasniji put unosa u organizam nego kod pića. Djeca i mladi su najranjivija grupa jer su oni glavna meta takvog marketinga. Francuska je postupila odgovorno i preventivno, upravo onako kako bi trebale reagovati države kada se pojavi proizvod s ozbiljnim rizicima i bez jasnog regulatornog okvira - navela je.

Borzan navodi da treba reagovati proaktivno, a ne čekati da se dese ozbiljni zdravstveni incidenti.

- Hrvatska bi trebala razmotriti privremenu zabranu ili stroga ograničenja dok se ne dobije jasna procjena sigurnosti od nacionalnih agencija ili Evropske agencije za sigurnost hrane. Prvi korak su jasna javna upozorenja i stručna procjena proizvoda. Naredni korak je hitno ograničavanje marketinga, posebno onog koji cilja na mlade. Posljednji i najbitniji korak je da ako postoji i najmanja sumnja u sigurnost, onda mora biti zabrana prodaje, bar dok se ne dokaže da proizvod ne predstavlja rizik - kazala je.

Iako proizvođači ističu legalnost i sigurnost ovih proizvoda, nedostaju dugoročna istraživanja o njihovim djelovanjima. Ovakvi proizvodi često djeluju u sivoj zoni zakona, što zahtijeva procjenu, upozorenja i moguća ograničenja prodaje kako bi se zaštitila djeca i mladi.