Počeli protesti širom Srbije: Studenti i građani blokirali gradove nakon nasilja u Novom Sadu

Širom Srbije danas se održavaju protesti nakon jučerašnjeg nasilja koje su pristalice Srpske napredne stranke sproveli nad studentima i građanima u Novom Sadu. Incident se dogodio tokom obilježavanja 200 godina Matice srpske, kada je grupa ljudi napala demonstrante, a scena je zabilježena na snimcima koje su podijelili studenti.
Protesti su počeli u 18 sati u više gradova, uključujući Kraljevo, Novi Sad, Kragujevac, Smederevo, Beograd, Čačak, Valjevo i Niš. Također, postoji mogućnost da se protesti održavaju i u drugim mjestima širom zemlje.
U Beogradu su studenti i građani blokirali Bulevar Nikole Tesle ispred Prvog osnovnog suda na Novom Beogradu, izražavajući revolt zbog nasilja u Novom Sadu. Policija je bila prisutna u punoj opremi za razbijanje demonstracija. Ovaj protest, iako vezan za nasilje, također se povezuje s ranijim protestima zbog izgradnje spornog akvarijuma koji bi oduzeo javni park u Beogradu, poznat kao Ušće.
Protesti su održani i u Nišu, Prokuplju i Pirotu, gdje su građani izražavali nezadovoljstvo zbog brutalnog nasilja prema studentima i novinarima u Novom Sadu. Ispred zgrade suda u Nišu održan je mirni protest, dok su demonstranti u Prokuplju i Pirotu pozivali na veću zaštitu slobode izražavanja i prava građana.
Sinoć je u Novom Sadu održan protest pod nazivom "Indeks je za studente", tokom kojeg je grupa ljudi s kapuljačama napala studente i novinare ispred Srpskog narodnog pozorišta. Demonstranti su protestovali zbog prisustva bivšeg gradonačelnika Novog Sada, Miloša Vučevića, na svečanosti. U napadu su povrijeđena tri studenta, a jedan novinar je ometan u svom radu, udaren i oduzet mu je telefon. Incident je izazvao veliku zabrinutost među građanima i novinarima, a protesti širom Srbije nastavili su se kao odgovor na nasilje.
"Nećemo okrenuti glavu", poručili su demonstranti, naglašavajući da ne mogu ignorirati nasilje i napade na slobodu izražavanja. Protesti širom zemlje nastaviće se dok vlasti ne odgovore na zahtjeve za pravdu i zaštitu građanskih prava.