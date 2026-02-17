Počeli protesti širom Srbije: Studenti i građani blokirali gradove nakon nasilja u Novom Sadu

Širom Srbije danas se održavaju protesti nakon jučerašnjeg nasilja koje su pristalice Srpske napredne stranke sproveli nad studentima i građanima u Novom Sadu. Incident se dogodio tokom obilježavanja 200 godina Matice srpske, kada je grupa ljudi napala demonstrante, a scena je zabilježena na snimcima koje su podijelili studenti.

Protesti su počeli u 18 sati u više gradova, uključujući Kraljevo, Novi Sad, Kragujevac, Smederevo, Beograd, Čačak, Valjevo i Niš. Također, postoji mogućnost da se protesti održavaju i u drugim mjestima širom zemlje.

U Beogradu su studenti i građani blokirali Bulevar Nikole Tesle ispred Prvog osnovnog suda na Novom Beogradu, izražavajući revolt zbog nasilja u Novom Sadu. Policija je bila prisutna u punoj opremi za razbijanje demonstracija. Ovaj protest, iako vezan za nasilje, također se povezuje s ranijim protestima zbog izgradnje spornog akvarijuma koji bi oduzeo javni park u Beogradu, poznat kao Ušće.