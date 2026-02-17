Vučić: "Proglašenjem nezavisnosti Kosova počelo je rušenje svjetskog poretka, novac za destabilizaciju Srbije dolazi spolja"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da je jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova 2008. godine otvorena "Pandorina kutija nepravde" i započeto rušenje svjetskog poretka, te ponovio da "novac za rušenje Srbije" dolazi iz inostranstva.

Vučić je u Nju Delhiju, u izjavi za TV Pink, rekao da se danas, 18 godina kasnije, jasno vide, kako je naveo, "katastrofalne posljedice pogrešnih odluka" zapadnih sila iz 1999. i 2008. godine, ne samo po Srbiju i region, već i po Evropu i svijet.

- Pandorina kutija razaranja suverenih država otvorena je tada odlukom moćnih koji nisu marili za međunarodno pravo. Mislili su da su svemoćni i da mogu da dijele pravdu ognjem i mačem - rekao je Vučić.

On je ocijenio da je taj čin označio početak urušavanja međunarodnog pravnog poretka, dodajući da se danas iste sile suočavaju s posljedicama takvih odluka.

Kosovo je jednostrano proglasilo nezavisnost od Srbije 17. februara 2008. godine, što Beograd ne priznaje, dok je nezavisnost priznalo više od 100 država, uključujući većinu članica Evropske unije i Sjedinjene Američke Države.

Protesti u Srbiji

Govoreći o unutrašnjim prilikama, Vučić je komentarisao protest grupe građana protiv izgradnje akvarijuma u Parku Ušće u Beogradu, navodeći da "želja da se sruši sve što se gradi" pokazuje koliko je, prema njegovim riječima, novca iz inostranstva uloženo u destabilizaciju zemlje.

- Nevjerovatno je da sve što se pravi neko želi da sruši. To vam ne govori o tome kakvi su naši ljudi, već koliko je novca spolja ubačeno za rušenje države i crkve - kazao je Vučić.

On je proteste uporedio s ludističkim pokretom iz 19. vijeka, navodeći da i u Srbiji, kako je rekao, postoji "neka vrsta ludističkog pokreta" koji želi da spriječi napredak zemlje.

"Prijetnja Srbiji"

Vučić je također ustvrdio da formiranje, kako je naveo, "novog vojnog saveza Tirane, Zagreba i Prištine" nije slučajno, te da predstavlja prijetnju Srbiji. Dodao je da Srbija ostaje privržena svom Ustavu, međunarodnom javnom pravu, Povelji Ujedinjenih nacija i Rezoluciji 1244 Vijeća sigurnosti UN.

Prema njegovim riječima, Srbija će nastaviti politiku očuvanja mira i stabilnosti, ali i jačanja svojih ekonomskih, vojnih i obavještajnih kapaciteta.

- Narod je pobijedio, država je pobijedila. Pobijedili su ljudi koji žele da čuvaju svoje vrijednosti i bolju budućnost za svoju djecu - zaključio je Vučić.

Protesti širom Srbije pokrenuti su nakon što je u padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. poginulo 16 ljudi.