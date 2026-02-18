Pada li Plenkovićeva vlada, šef liberala objavio: "Neću biti u koaliciji s glupim desničarima"

Dario Hrebak govorio je na N1 televiziji nakon što je zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije zbog snimke na kojoj je saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pjevao stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića.

Hrebak kaže da zasad ostaju u koaliciji, ali premijeru daju rok od 30 dana da se zbog Dabrinog ponašanja većina resetira i ustabili, u suprotnom tvrdi da HSLS više neće biti dio vladajuće koalicije.

Iz HDZ-a i DP-a uvjeravaju da imaju većinu te da će imati 76 ruku za izglasavanje novog ministra rada Alena Ružića, koje je predviđeno u petak. Hrebak je ranije rekao da njihova tolerancija ima svoje granice te da im je dosta ustašovanja.





HSLS će glasati za novog minsitra. Hrebak: Dajemo Plenkoviću 30 dana

"Imali smo Predsjedništvo stranke, dali smo partnerima dovoljno vremena da se izvuku iz ove situacije, međutim vidjeli smo kakve su izjave bile, to je bilo vrijeđanje zdravog razuma

Donijeli smo tri zaključka na Predsjedništvu. Bili smo u koaliciji s HDZ-om 10 godina, s usponima i padovima, radili smo dobro za Hrvatsku. Osuđujemo potez Dabre, veličanje ustašva, to je ispod civilizacijskog standarda, a njegov pokušaj komunikacije je za ići u školu. Te izjave su narušavanje ustavnog poretka. Samo glupi desničari poput Dabre mogu ugroziti nešto što je sveto, a to je Domovinski rat", rekao je Hrebak.

"Za novog ministra ćemo glasati, nije nam cilj rušiti većinu, većinu ruši Dabro. Nije nigdje bilo rečeno da HSLS napušta koaliciju, no donijeli smo odluku da damo premijeru vremena, 30 dana da se resetiramo, dok se ne okonča slučaj Dabro. Nakon 30 dana ili ćemo biti dio većine ili će biti većine bez HSLS-a ili će građani reći svoje. Preko ovoga ne možemo prijeći, taj rok kreće danas", rekao je Hrebak.





Hrebak: Najrealnije je da netko drugi zamijeni HSLS u koaliciji

"Jedna opcija je da se Dabro ispriča i da se barem pošalje nekakva poruka, no teško mi je to očekivati. Dabro nije dao nama signal da će se popraviti i da planira drugačije komunicirati u javnosti. Druga opcija je da se HSLS zamijeni nekim drugim u koaliciji i to je možda najrealnije. Treća opcija su novi izbori i da nas građani preslože", rekao je Hrebak.

"I da HSLS-a nema, Dabro neće stati, to je problem vladajuće većine. Dabro je najslabija karika, resetiranje znači okočanje pitanja Dabro. Mislim da je nemoguće da se Dabro ispriča. Ne vjerujem da će se promijeniti", dodao je. "Ja sam u Sabor ušao sa skoro 10 tisuća glasova, preferencijalno, a Dabro sa 700", napominje.

"Ne možemo prijeći preko ovoga jer je to osnova supstanci našeg djelovanja. Dajemo premijeru idućih 30 dana, ne možemo sjediti za istim stolom s takvim ljudima i nećemo ići na koalicijske sastanke. Podržavat ćemo ono što je upisano u programu Vlade RH, očekujemo da se resetiramo i vratimo na tvorničke postavke ili HSLS-a u toj priči neće biti", poručio je.

"HSLS ne mora biti dio vladajuće većine, na premijeru je da pokuša naći alternative, to mu radi veliku štetu. Teško da se Dabro može povući, ali sam siguran da se HSLS neće povući", kaže Hrebak. "Dajemo partnerima vremena da se spasi ono što se spasiti da, ako se može, ako ne, ako neće biti stabilnosti, onda mi nećemo biti dio toga", poručuje.