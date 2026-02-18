Vučić spreman da se odrekne prava veta radi ulaska Srbije u EU

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pristao bi na članstvo Srbije u Evropsku uniju (EU) koje ne bi bilo punopravno, navodeći da su mu važniji pristup tržištu i protok ljudi, javlja Anadolu.

Za Srbiju je prihvatljivo članstvo u Evropskoj uniji bez prava veta, rekao je Vučić za njemački list "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

- Najvažniji aspekt za nas je unutrašnje tržište kao i slobodan protok robe, ljudi i kapitala. To su centralne vrijednosti koje želimo da postignemo članstvom u EU - rekao je Vučić.

Njemački list je podsjetio da se Vučić, pristajanjem na članstvo bez prava veta, pridružio albanskom premijeru Ediju Rami koji je nedavno rekao isto.

- Uvedite nas u Evropu i spreman sam da potpišem sporazum u kojem se jasno utvrđuje da ne želimo da imamo pravo veta - rekao je ranije Rama.

Već duže se iz Evropske unije pominje mogućnost takvog članstva u kojem nove članice godinama ne bi bile punopravne ili bi čak bile pod monitoringom.

Neki krugovi u Njemačkoj, a očito i na Balkanu, smatraju da se jedino tako otvara realna šansa da se EU proširi u skorije vrijeme.