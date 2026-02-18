Mljekari nezadovoljni otkupnom cijenom blokirali magistralni put

Blokadom magistralnog puta Čačak – Kraljevo, koja prema najavama traje dvadeset i četiri sata, mljekari iz Mrčajevaca i okolnih mjesta u centralnoj Srbiji radikalizovali su protest započet prije sedam dana zbog nezadovoljstva niskom otkupnom cijenom mlijeka i mjerama državne politike, javlja Anadolu.

Na ulici su već osmi dan jer ih je, kako kažu, “sila natjerala”. Problema, navode, ima mnogo, ali je trenutno najvažniji nizak otkup mlijeka.

- Imam dvadeset i tri muzne krave i predajem dnevno petsto litara mlijeka. Cijena je u decembru bila šezdeset dinara, a sada je pedeset dinara. To mi na mjesečnom nivou donosi gubitak od 150.000 dinara. Radimo u minusu. Zarada koja bi nam trebala ostati sada je nestala - kaže Ivan Pavlović iz kraljevačkog sela Obrva, koji čuva šezdesetak grla stoke.

Čekaju pregovore i dogovor s Vladom

Mljekari se nadaju da će blokade puteva, koje solidarno organizuju i kolege iz drugih gradova, potaknuti Vladu Srbije na pregovore i konačan dogovor.

- Odavde se ne pomjeramo. Kragujevac i Kruševac pojačavaju blokade, javljaju se kolege širom zemlje. Nezadovoljstvo vlada svuda, negdje je cijena mlijeka po litru ispod trideset dinara. Da je meni ta cijena, stvarno ne bih mogao raditi, niti bih radio - dodaje Pavlović.

Na blokadi je i Radič Vidojević iz sela Bresnica koji ističe da ne traži luksuz, već normalan život.

- Došlo je vrijeme da prosipamo mlijeko. Mučimo se da nahranimo stado, da pomuzemo, a na kraju prospemo. Zašto prosipamo? Zato što su se mljekari udružili da nam snize cijenu mlijeka. Mlijeko je dvadeset pet do trideset dinara, a tu cijenu smo imali prije dvadeset godina. Uporedite trideset dinara tada i trideset dinara sada - rekao je Vidojević.

On je izrazio nezadovoljstvo i zbog količina mlijeka koje se uvoze u Srbiju.

- Ministar nam kaže da smanjimo hranu kravama da daju manje mlijeka, a neće da kaže koliko je uvezeno u zemlju - navodi Vidojević.

Protesti pokrenuti prošle srijede

Tokom protesta prethodnih sedam dana, mljekari traže da se zaustavi uvoz svih poljoprivrednih proizvoda i omogući otkup viškova u robne rezerve radi stabilizacije tržišta. Traže i uvođenje kvota, obavezne inspekcijske kontrole i laboratorijske analize na graničnim prelazima.

Žele da se nastavi otkup mlijeka od proizvođača kojima je obustavljen, uz obavezu da otkupljivači preuzmu sve količine.

Proteste su prošle srijede pokrenuli mljekari iz Mrčajevaca, a ubrzo su im se pridružili predstavnici udruženja povrtara, voćara i ratara širom Srbije.

Višečasovne “blokade upozorenja” organizuju se svakodnevno na više lokacija u Šumadijskom okrugu i Vojvodini.