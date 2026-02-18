Suđenje za ratne zločine: Hašim Tači pred Haškim sudom izjavio da je "potpuno nevin"

Hašim Tači, bivši predsjednik Kosova kojem se sudi u Hagu, rekao je sudijama da je "potpuno nevin" dok se postupak bliži kraju pred Specijalizovanim sudom za Kosovo, javlja Anadolu.

- Slušali ste optužbe tužilaštva u ovoj sudnici skoro tri godine. Čuli ste i istinu. Postoji samo jedna istina. Ja sam potpuno nevin - rekao je Tači u završnoj riječi pred sudom u srijedu.

Suđenje, održano pred Specijalizovanim sudom za Kosovo u Holandiji, uključuje Thacija i bivše vođe Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), uključujući Jakupa Krasniqija, Kadrija Veselija i Rexhepa Selimija.

Oni se terete za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući ubistvo, progon, zatvaranje i mučenje, navodno počinjene tokom i neposredno nakon rata na Kosovu 1998-1999. godine. Tužioci su zatražili kazne od 45 godina zatvora za svakog od optuženih.

Tači je odbacio optužbe, rekavši da je na početku rata bio student u Švicarskoj i da se nije pripremao za preuzimanje kontrole na Kosovu, kako tvrdi tužilaštvo.

Tvrdio je da su "kontrola i moć" u to vrijeme bile u rukama bivšeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, kojeg je optužio za orkestriranje represije na Kosovu.

Tači je rekao da je ponosan na svoje učešće u otporu i negirao je optužbe da su pripadnici OVK bili uključeni u trgovinu organima, opisujući takve tvrdnje kao propagandu.

Također je rekao da je pozvao Srbe da ostanu u svojim domovima i grade zajedničku budućnost s Kosovarima, dodajući da je njegova jedina "moć" tokom rata bio njegov glas, koji je, kako je rekao, koristio za promociju multietničkog i tolerantnog društva.

Specijalizovane komore i Specijalizovano tužilaštvo za Kosovo osnovani su nakon sporazuma između Kosova i Evropske unije iz 2015. godine, iako djeluju po zakonima Kosova i imaju međunarodne sudije i tužioce.

Sud je osnovan radi istrage navodnih zločina počinjenih između 1998. i 2000. godine.

Tači i njegovi saoptuženi su u pritvoru u Hagu od novembra 2020. godine.

U odvojenom slučaju, Tači se također suočava s optužbama za navodno ometanje pravde i zastrašivanje svjedoka, a postupak je u toku.

Rat na Kosovu 1998-1999. godine završio je nakon zračne kampanje NATO-a protiv Savezne Republike Jugoslavije. Više od 10.000 ljudi, uglavnom etničkih Albanaca, je poginulo, a više od milion je raseljeno.

Od početka 2019. godine, Specijalno tužilaštvo pozvalo je desetine bivših pripadnika OVK da svjedoče.

Prva optužnica, koja je odobrena 26. oktobra 2020. godine protiv bivšeg predsjednika Kosova Hašima Tačija, koji je optužen za ratne zločine, zajedno s još trojicom optuženih, navodi da su odgovorni za smrt 100 žrtava.

Sud je proglasio bivšeg komandanta OVK Saliha Mustafu krivim za ratne zločine, a rukovodioce Udruženja ratnih veterana OVK, Hysnija Gucatija i Nasima Haradinaja, krivim za objavljivanje privatnih sudskih dokumenata.

OVK su osnovali kosovski Albanci 1990-ih kako bi se suprotstavili jugoslovenskim snagama i doveli Kosovo do nezavisne države.

Kosovo je proglasilo jednostranu nezavisnost od Srbije 17. februara 2008. godine, ali Srbija i dalje smatra Kosovo svojom "vlastitom teritorijom".