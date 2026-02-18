Sinod SPC suspendovao mitropolita koji je podržao studente u Srbiji

Sveti Arhijerejski Sinod Srpske pravoslavne crkve (SPC) donio je odluku da suspenduje arhiepiskopa i mitropolita žičkog Justina, piše u dokumentu koji je na društvenim mrežama objavio teolog Blagoje Pantelić.

Njegovu dužnost, prenosi N1, preuzeće mitropolit niški Arsenije.

Dokument upućen Eparhijskom upravom odboru Eparhije žičke od 18. februara, objavio je na društvenim mrežama teolog koji je isključen iz crkvene zajednice Srpske pravoslavne crkve Blagoje Pantelić.

U njemu se navodi da će istog dana biti izvršena primopredaja dužnosti.

- U primopredaji će, pored gore navedenih arhijereja, učestvovati članovi i sekretar Srkvenog suda Eparhije žičke, sekretar, blagajnik i računoispitač Eparhijskog upravnog odbora, članovi Komisije Svetog Arhijerejskog Sinoda, protojereji-stavrofori Velibor Džomić i Vladan Simić, kao i Milan Andrić i lica koja ovlasti administrator Eparhije žičke - piše u dokumentu.

Članovi Komisije Svetog Arhijerejskog Sinoda su mitropoliti budimljansko-nikšićki Metodije, bački Irinej, zvorničko-tuzlanski Fotije i raško-prizrenski Teodosije.

Mitropolit Justin već dugo pruža podršku studentima i upućuje kritike vlasti u Srbiji koju je upozorio da "moć nije data radi nasilja, nego radi služenja", prenosi N1.

SPC je protiv njega, kako je "Nova" ranije pisala, pokrenula istragu zbog "upitnog načina na koju je do sada vodio Eparhiju žičku".