Apelacijski sud ukinuo odluku o potvrđivanju optužnice za nadstrešnicu u Novom Sadu

Apelacijski sud u Beogradu ukinuo je odluku o potvrđivanju optužnice Višeg tužiteljstva u Beogradu za pad nadstrešnice sa zgrade željezničkog kolodvora u Novom Sadu i naložio da se o njoj ponovo odlučuje.

Kako je prenio istraživački portal KRIK, optužnica je podnijeta u ožujku prošle godine, a njome se tri osobe terete da su odobrile da stanica bude otvorena iako su znali da radovi na zgradi nisu završeni, da nije stabilna i da njeno korištenje može ugroziti živote ljudi.

Uvažene su žalbe odvjetnika i optužene Slobodanke Katanić, menadžerice državne kompanije "Infrastrukture Željeznice Srbije", javlja agencija Beta.

Glavni razlog takve odluke je to što prvostupanjski sud koji je potvrdio optužnicu nije utvrdio je li optužnicu podnio ovlašteni tužitelj.

To je drugi put da je apelacija ukinula odluku o potvrđivanju optužnice, i to iz istih razloga, koju je podnijelo beogradsko Više tužiteljstvo, ali je predmet potom proslijedilo Javnom tužilaštvu za organizirani kriminal.

Optužnicom su, osim Katanić, obuhvaćeni i predsjednik i članica Komisije za tehnički pregled novosadskog kolodvora Milutin Savović i Biljana Krstić, a svi se terete za nesavjestan rad, zloupotrebu službenog položaja i teško djelo protiv opće sigurnosti.

KRIK navodi da je imao uvid u optužnicu u kojoj piše da je Katanić bila zadužena da koordinira i prati projekt rekonstrukcije pruge od Novog Sada do granice s Mađarskom u koji je spadala i rekonstrukcija zgrade u Novom Sadu.

Tužiteljstvo tvrdi da je Katanić znala da izvještaj o tehničkom pregledu koji su sačinili drugo dvoje optuženih nije urađen kako je trebalo, kao i da radovi na kolodvoru nisu završeni, ali je ipak donijela rješenje o tome da se napravi komisija koja će odlučiti da za putnike otvori dio zgrade na kome je nadstrešnica.

Ona, piše u optužnici, nije upozorila nadležne da objekt i dalje nije završen.

Komisija, čiji je Savović bio predsjednik, a Krstić članica, imala je zadatak da izvrši tehnički pregled izvedenih radova na zgradi kolodvora i utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti koji su neophodni da se ona koristi, piše u optužnici.

Tužiteljstvo tvrdi da Savović i Krstić, u okviru svoje struke i nadležnosti, to nisu učinili kako treba. U optužnici se navodi da su pregled radili iako je rekonstrukcija zgrade još bila u tijeku i nisu prekontrolirali jesu li radovi na zgradi izvedeni u skladu s građevinskom dozvolom i drugom dokumentacijom na osnovu koje se objekt rekonstruirao.

Osim toga, za pad nadstrešnice vodi se i postupak pred tužiteljstvom u Novom Sadu, a Javno tužiteljstvo za organizirani kriminal vodi financijski istragu koja se tiče projekta rekonstrukcije pruge.

U okviru istrage koju vodi Više tužiteljstvo u Novom Sadu krajem studenoga 2024. bio je uhićen i bivši ministar građevinarstva Goran Vesić, a iako je tužiteljstvo podiglo optužnicu, sud je, krajem prosinca prošle godine, obustavio postupak protiv njega i još nekoliko osoba zbog nedostatka dokaza.

Također, provjeravaju se i financijske zloupotrebe u projektu modernizacije i rekonstrukcije pruge od Beograda do granice s Mađarskom, a u koji spada i obnavljanje zgrade kolodvora u Novom Sadu.

Tom istragom je, osim Vesića, obuhvaćen i bivši ministar Tomislav Momirović koji je bio uhićen i šest mjeseci proveo u pritvoru, a tužiteljstvo sumnja da su svi osumnjičeni zajedno oštetili državni proračun za 115 milijuna dolara.