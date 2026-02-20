Crna Gora: U 2025. evidentirano 50 žrtava trgovine ljudima

U Crnoj Gori je u 2025. evidentirano 50 žrtava trgovine ljudima, od čega je 36 maloljetnih žrtava a najprisutniji oblik eksploatacije i dalje je prinudno prosjačenje koje pogađa najveći broj žrtava.

Vlada Crne Gore je u Nacrtu Drugog periodičnog izvještaja Uredu za ekonomska, socijalna i kulturna prava UN-a navela podatke o evidenciji žrtava trgovine ljudima u tužiteljstvima, prenosi Radio-televizija Crne Gore.

"Tokom 2025. u tužiteljstvima je evidentirano 50 žrtava trgovine ljudima, od čega 26 muškaraca i to 18 maloljetnih, te 24 žene, i to 18 maloljetnih", navodi se u dokumentu.

Formirano 27 predmeta

Također se navodi da je formirano 27 predmeta protiv 32 fizičkih i tri pravne osobe, a donijeto 20 naredbi o provedbi istrage protiv 23 osobe, kao i da je podignuta 21 optužnica protiv 25 osoba.

Prinudno prosjačenje, pogađa najveći broj žrtava, dok su zabilježeni slučajevi radne i seksualne eksploatacije, kao i prisilnog braka.

"Dominantno prisutan oblik eksploatacije je prinudno prosjačenje s ukupno identificiranih 28 žrtava, zatim radna eksploatacija s 10, seksualna eksploatacija s 4 i prinudni brak s 1 identificiranom žrtvom", navodi se u dokumentu.

Djeca isključive žrtve

Prema tim podacima, djeca su isključive žrtve kada je u pitanju prisilno prosjačenje, budući da je tijekom prošle godine 66 osoba identificirano kao žrtve prisilnog prosjačenja, pri čemu su sve bile maloljetne.

Crnogorska vlada je krajem prošle godine usvojila novi strateški okvir koji definira ciljeve i mjere za suzbijanje trgovine ljudima u idućem četverogodišnjem razdoblju. Prema dokumentu, sustav zaštite je dodatno ojačan uspostavljanjem specijaliziranih državnih kapaciteta namijenjenih isključivo djeci koja su žrtve trgovine ljudima.

U izvješću Vijeća Europe za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) iz studenoga navedeno je da je u Crnoj Gori u prethodnih pet godina povećan broj identificiranih žrtava trgovine ljudima.