Apelacioni sud potvrdio oslobađajuće presude u predmetu "državni udar"

Apelacioni sud potvrdio je oslobađajuću presudu u predmetu "državni udar", saopšteno je iz tog suda.

Iz suda su naglasili da su nakon sjednice i tajnog vijećanja odbili neosnovanu žalbu Specijalnog državnog tužilaštva i potvrdili presudu Višeg suda u Podgorici iz jula 2024. godine.

- Optuženi su oslobođeni optužbe jer tokom postupka nije dokazano da su izvršili krivična djela za koja su optuženi. Protiv prvostepene presude žalbu je blagovremeno izjavilo Specijalno državno tužilaštvo zbog bitne povrede krivičnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da Apelacioni sud Crne Gore, pri činjenici da je presuda već jedanput ukidana, održi pretres i donese presudu kojom će okrivljene oglasiti krivim za krivična djela koja su im stavljena na teret. Po ocjeni Apelacionog suda, u postupku koji je prethodio donošenju pobijane presude i u samoj presudi nisu počinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka na koje se ukazuje žalbom SDT-a, niti druge povrede na koje ovaj sud, kao drugostepeni, pazi po službenoj dužnosti - piše u saopštenju Apelacionog suda.

Presudom Višeg suda u Podgorici optuženi Eduard Shishmakov Vadimovič i Vladimir Popov Nikolajevič oslobođeni su optužbe da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i krivično djelo terorizam u pokušaju, a optuženi Bratislav Dikić, Predrag Bogićević, Nemanja Ristić, Srboljub Đorđević, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić, Mihailo Čađenović, Andrija Mandić i Milan Knežević oslobođeni su optužbe da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Optuženi Bratislav Dikić, Predrag Bogićević i Nemanja Ristić oslobođeni su i optužbe za krivično djelo terorizam u pokušaju putem pomaganja.

- Apelacioni sud je, a nasuprot navodima žalbe SDT-a, utvrdio da je prvostepeni sud u zakonito sprovedenom postupku izveo sve dokaze koji su od uticaja na razjašnjenje predmetne krivično-pravne stvari, pa je na osnovu ocjene svakog dokaza pojedinačno, dovodeći ih u međusobnu vezu i u vezi sa navodima odbrana optuženih, na osnovu pravilno i potpuno utvrđenog činjeničnog stanja, izveo pravilan zaključak da u postupku nije dokazano da su optuženi izvršili krivična djela stavljena im na teret - saopšteno je iz Apelacionog suda.