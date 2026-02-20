Ukinut pritvor bivšoj ministrici Vesni Bratić

Vanraspravno vijeće Višeg suda ukinulo je pritvor bivšoj ministrici Vesni Bratić, saopšteno je iz tog suda, prenose Vijesti.me.

Vijeće Višeg suda u Podgorici uvažilo je žalbe njenih branilaca, advokata Mitra Šušića, Aleksandra Rmuša i Aleksandra Delevića, pa je preinačeno rješenje sudije za istragu ovog suda Kris br. 12/26 od 17.02.2026. godine.

- Na način što je odbijen predlog za određivanje pritvora Specijalnog državnog tužilaštva Kt-S.br. 268/22 od 17.02.2026. godine, pa je osumnjičenoj Vesni Bratić ukinut pritvor. U stavu II rješenja, osumnjičenoj Vesni Bratić izrečena je mjera nadzora zabrane napuštanja stana i prostorija koje su u funkcionalnoj vezi sa stanom, u kojem osumnjičena mora boraviti dok traje ova mjera i za koje se vrijeme ne smije udaljavati van prostorija mjesta stanovanja, a koja se ima kontrolisati elektronskim nadzorom, i mjera nadzora zabrana pristupa i sastajanja sa svjedocima na udaljenosti manjoj od 50 metara. Navedene mjere nadzora će izvršavati Uprava policije - Centar bezbjednosti Podgorica. Osumnjičena Vesna Bratić se upozorava da ukoliko prekrši izrečene mjere nadzora, protiv nje može biti određen pritvor. Izrečene mjere nadzora će trajati dok za to bude postojala potreba, a najduže do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka - piše u saopštenju.