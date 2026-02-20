Optuženi 18-godišnjaci zbog paljenja zgrade Vjesnika: Jedan pokušavao dobiti bh. državljanstvo

Tužilaštvo smatra da je imao namjeru izbjeći krivični progon za paljenje zgrade Vjesnika

Vjesnikov neboder. Neva Zganec/PIXSELL

M. Až.

20.2.2026

Tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka zbog požara koji je izbio u zgradi Vjesnika.

Oni se terete za teško krivično djelo protiv opće sigurnosti, odnosno za podmetanje požara u zgradi Vjesnika, koja se dogodila u novembru prošle godine.

Prema navodima optužnice, 18-godišnjaci su zajedno i po prethodnom dogovoru izazvali požar koji je uništio više spratova zgrade, a nastala materijalna šteta je ogromnih razmjera.

Na 15. spratu zgrade, prvoosumnjičeni je zapalio kartonsku kutiju punu papira, dok je drugoosumnjičeni zapalio jedan papir iz te kutije i potom ga vratio unutra.

Zbog takvog postupanja obojice optuženih, vatra se brzo proširila i zahvatila više spratova zgrade, koji su u potpunosti uništeni. Tužilaštvo navodi da je tim postupkom nastala materijalna šteta velikih razmjera, prenosi portal Index.hr.

Osumnjičenima je produžen pritvor. Priloženo je i telekomunikacijsko vještačenje od gotovo 6.000 stranica, koje se najvećim dijelom odnosi na pisanu komunikaciju 18-godišnjaka i ostalih tinejdžera koji su te večeri boravili u Vjesniku.

Otkriveno je da se jedan od dvojice optuženih raspitivao kako da dobije bosanskohercegovačko državljanstvo, zbog čega tužilaštvo smatra da je imao namjeru izbjeći krivični progon za paljenje zgrade Vjesnika.

