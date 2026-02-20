Demonstranti u Tirani bacali Molotovljeve koktele na zgradu Vlade, policija odgovorila vodenim topovima

Današnji protest, koji je organizirala Demokratska stranka (PD) uz podršku drugih opozicionih stranaka, održan je ispred sjedišta Vlade Albanije u Tirani.

Protest opozicije održan je na 35. godišnjicu rušenja spomenika bivšem diktatoru Enveru Hodži, koja se obilježava 20. februara, uz zahtjev za ostavkom premijera Edija Rame.

U Albaniji je održan novi antivladin protest koji je protekao uz tenzije i sukobe s policijom, javlja Anadolu.

Demonstranti su bacali Molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva prema zgradi Vlade, pri čemu je tokom nereda izbio požar u vanjskom dijelu objekta. Policijske snage odgovorile su vodenim topovima.

Predsjednik Demokratske stranke i bivši premijer Sali Beriša poručio je tokom obraćanja da su oni istinska opozicija i da će spasiti Albaniju.

Obraćajući se okupljenima, Beriša je kazao da se danas okupljaju na jedan od najznačajnijih dana u nacionalnoj historiji.

- Slobodna Albanija, Albanija slobodnih građana proglasit će krađu građana teškim zločinom. Kaznit će dvostruko više one zvaničnike koji pobjegnu - rekao je Berisha.

Nastavak tenzija

Nakon njegovog govora, protest je premješten ispred zgrade plenarne sale Skupštine Albanije, gdje su se tenzije nastavile. Demonstranti su ponovo bacali Molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva, dok je policija odgovorila suzavcem i vodenim topovima.

Suzavac je zahvatio i vanjski prostor džamije, koja se nalazi u blizini zgrade parlamenta. Dio demonstranata sklonio se u prostor ispred džamije kako bi izbjegao suzavac, dok su se u džamiji u tom trenutku nalazili i vjernici radi obavljanja vjerskih obreda.

Organizatori protesta tvrde da je tokom sukoba bilo i povrijeđenih.

Opozicija također traži ostavku zamjenice premijera i ministrice infrastrukture i energetike Belinde Balluku, koja je optužena za krivično djelo kršenje ravnopravnosti učesnika u tenderima ili javnim aukcijama..

U proteklim mjesecima u Albaniji su organizirani brojni antivladini protesti, a opozicione stranke najavile su njihov nastavak.