Demonstranti u Tirani bacali Molotovljeve koktele na zgradu Vlade, policija odgovorila vodenim topovima

U Albaniji je održan novi antivladin protest koji je protekao uz tenzije i sukobe s policijom, javlja Anadolu.
Protest opozicije održan je na 35. godišnjicu rušenja spomenika bivšem diktatoru Enveru Hodži, koja se obilježava 20. februara, uz zahtjev za ostavkom premijera Edija Rame.
Neredi na protestima
Današnji protest, koji je organizirala Demokratska stranka (PD) uz podršku drugih opozicionih stranaka, održan je ispred sjedišta Vlade Albanije u Tirani.
Demonstranti su bacali Molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva prema zgradi Vlade, pri čemu je tokom nereda izbio požar u vanjskom dijelu objekta. Policijske snage odgovorile su vodenim topovima.
Predsjednik Demokratske stranke i bivši premijer Sali Beriša poručio je tokom obraćanja da su oni istinska opozicija i da će spasiti Albaniju.
Obraćajući se okupljenima, Beriša je kazao da se danas okupljaju na jedan od najznačajnijih dana u nacionalnoj historiji.
- Slobodna Albanija, Albanija slobodnih građana proglasit će krađu građana teškim zločinom. Kaznit će dvostruko više one zvaničnike koji pobjegnu - rekao je Berisha.
Nastavak tenzija
Nakon njegovog govora, protest je premješten ispred zgrade plenarne sale Skupštine Albanije, gdje su se tenzije nastavile. Demonstranti su ponovo bacali Molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva, dok je policija odgovorila suzavcem i vodenim topovima.
Suzavac je zahvatio i vanjski prostor džamije, koja se nalazi u blizini zgrade parlamenta. Dio demonstranata sklonio se u prostor ispred džamije kako bi izbjegao suzavac, dok su se u džamiji u tom trenutku nalazili i vjernici radi obavljanja vjerskih obreda.
Organizatori protesta tvrde da je tokom sukoba bilo i povrijeđenih.
Opozicija također traži ostavku zamjenice premijera i ministrice infrastrukture i energetike Belinde Balluku, koja je optužena za krivično djelo kršenje ravnopravnosti učesnika u tenderima ili javnim aukcijama..
U proteklim mjesecima u Albaniji su organizirani brojni antivladini protesti, a opozicione stranke najavile su njihov nastavak.