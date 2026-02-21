Srbija u Rijadu predstavila "Goshawk", projektil koji pogađa metu na 150 kilometara udaljenosti

Srbijanska kompanija GPTS, u partnerstvu sa firmom EDePro, predstavila je novi sistem krstarećeg projektila Goshawk na sajmu World Defense Show 2026 u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji, prenosi Biznisinfo

Riječ je o autonomnoj lutajućoj municiji (loitering munition) namijenjenoj za precizne udare na velikim udaljenostima, čime Srbija nastoji proširiti svoje prisustvo na globalnom tržištu kopnenih sistema za precizne udare.

Namijenjen za gađanje ciljeva visoke vrijednosti

Sistem Goshawk razvijen je u saradnji kompanija GPTS, EDePro i Betatehpro, a zamišljen je kao moderno rješenje za uništavanje stacionarnih ciljeva visoke vrijednosti na velikim udaljenostima uz ograničavanje kolateralne štete.

Projektil je dug oko dva metra, ima raspon krila od 1,8 metara i ukupnu masu od 80 kilograma, dok nosi bojevu glavu težine 20 kilograma.

Njegova krstareća brzina iznosi približno Mach 0,8, a može djelovati na visinama do 6.000 metara, uz maksimalni domet od 150 kilometara.

Lansiranje se vrši pomoću raketnog potisnika koji ubrzava projektil do oko 150 metara u sekundi, nakon čega prelazi na glavni pogonski sistem za nastavak leta.

Autonomna navigacija

Navigacija projektila zasniva se na potpuno autonomnom profilu leta. Osnovna verzija koristi inercijalni navigacijski sistem (INS) u kombinaciji sa GNSS signalima za srednju fazu leta, omogućavajući unaprijed planiranje rute i tačaka navigacije prije lansiranja.

Naprednija verzija predviđa korištenje TERCOM sistema (Terrain Contour Matching), koji omogućava upoređivanje digitalnih podataka o terenu sa stvarnim profilom tla, čime se osigurava precizna navigacija i u uslovima kada su satelitski signali degradirani ili ometani.

Ova sposobnost je posebno važna u savremenim elektromagnetnim okruženjima gdje dolazi do intenzivnog ometanja navigacijskih sistema.

Mogućnost zadržavanja iznad cilja

Kao lutajuća municija, Goshawk može određeno vrijeme ostati iznad ili u blizini ciljanog područja prije ulaska u završnu fazu napada, što operaterima daje dodatnu fleksibilnost u situacijama kada su ciljevi vremenski osjetljivi ili povremeno izloženi.

Bojeva glava od 20 kilograma, u kombinaciji sa preciznim navođenjem, dizajnirana je za djelovanje na specifične ciljeve poput komandnih centara, skladišta municije ili ključne infrastrukture, uz smanjen rizik od neželjenih oštećenja u okolini.

Fokus na globalno tržište

Razvoj sistema Goshawk dio je šire strategije srbijanske namjenske industrije za jačanje pozicije na globalnom tržištu precizno vođenih sistema.

Ovaj projektil namijenjen je prije svega gađanju fiksnih ciljeva visoke vrijednosti, poput komandnih mjesta, artiljerijskih položaja i logističkih čvorišta, koji se često nalaze izvan dometa klasične artiljerije.

Domet do 150 kilometara omogućava kopnenim snagama izvođenje udara sa sigurne udaljenosti bez izlaganja vlastitih jedinica protivničkoj vatri ili sistemima protivzračne odbrane.

Predstavljanje sistema Goshawk pokazuje sve veći fokus srednje razvijenih odbrambenih industrija na razvoj dugometnih preciznih sredstava za djelovanje u savremenim, tehnološki zahtjevnim borbenim okruženjima.

Ključne karakteristike

Tehničke specifikacije

Dužina: 2 m, raspon krila: 1,8 m, ukupna masa: 80 kg, težina bojeve glave: 20 kg, krstareća brzina: Mach 0,8, operativna visina: do 6.000 m, maksimalni domet: do 150 km, raketni potisnik za lansiranje: ubrzanje od 0 do 150 m/s, navigacija: INS/GNSS, napredna verzija: TERCOM sistem za navigaciju prema konfiguraciji terena