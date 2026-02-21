Crna Gora počela pripreme za pristupanje evropskoj mreži službi za zapošljavanje

Ulaskom Crne Gore u Evropsku uniju (EU), građanima će biti omogućeno slobodno kretanje i pristup tržištu rada država članica, a jedan od ključnih mehanizama za ostvarivanje tog prava bit će uključivanje u EURES (European Employment Services), evropsku mrežu službi za zapošljavanje. Kroz ovu mrežu dobit će se pristup milionima oglasa širom EU, dok će poslodavcima iz Crne Gore biti otvorena mogućnost da radnu snagu traže na jedinstvenom evropskom tržištu, uz institucionalnu podršku i jasna pravila zapošljavanja.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore započeo je pripreme za pristupanje EURES mreži, što je, prema posljednjem izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore, dio obaveza iz Poglavlja 2 – sloboda kretanja radnika.

- Da bi se pridružila EURES mreži, Crna Gora mora odrediti Nacionalnu koordinacionu kancelariju, imenovati predstavnika Crne Gore u EURES koordinacionoj grupi i razviti nacionalni EURES portal koji pruža informacije o životu i radu u Crnoj Gori, kao i baze podataka o slobodnim radnim mjestima i CV-jima tražilaca zaposlenja. Tehnički zahtjevi i sadržaj portala moraju biti spremni do datuma pristupanja EU, a portal potpuno operativan na dan pristupanja. Sve aktivnosti stoga moraju biti završene unaprijed - istakli su za “Vijesti” iz Delegacije EU u Crnoj Gori.

Iz Delegacije su pojasnili da uredba o EURES-u utvrđuje jasne i zajedničke kriterijume koje svaka organizacija koja pruža usluge zapošljavanja mora ispuniti kako bi postala član ili partner EURES-a. Ovi zahtjevi odnose se na institucionalni kapacitet i kvalitet usluga, uključujući usklađenost sa radnim standardima i zakonodavstvom, sposobnost pružanja visokokvalitetnih usluga i aktivno učešće u EURES mreži. To uključuje dostavljanje podataka u traženim formatima, poštivanje obaveza u vezi sa programiranjem i izvještavanjem, te osiguranje pravilne raspodjele i obuke osoblja.

Unapređenje IT infrastrukture i kapaciteta

- Akcioni plan za EURES jasno identifikuje naredne korake i napredak koji treba postići kako bi se osigurala potpuna integracija Crne Gore i usklađivanje sa EURES mrežom do datuma pristupanja EU. Da bi mreža funkcionisala efikasno, zemljama su potrebne dobro razvijene javne službe zapošljavanja na nacionalnom i lokalnom nivou, podržane snažnim kapacitetima ljudskih resursa i modernim informacionim sistemima. Kao zemlja kandidat za EU, Crna Gora i njen Zavod za zapošljavanje u posljednjih nekoliko godina primili su podršku EU za jačanje administrativnih kapaciteta, uključujući novoformirani Odsjek za EURES i međunarodnu posredničku službu u zapošljavanju. Ciljana pomoć bila je usmjerena i na digitalizaciju usluga Zavoda - pojasnili su iz Delegacije.

Kako su istakli, bit će potrebni dalji napori – jačanje kapaciteta administrativnog i tehničkog osoblja odgovornog za EURES mora biti nastavljeno, a IT infrastruktura Zavoda unaprijeđena kako bi se osigurala puna interoperabilnost sa EURES IT platformom.

- Zavod za zapošljavanje Crne Gore će takođe morati uvesti ESCO – Evropsku višejezičku klasifikaciju vještina, kompetencija i zanimanja, kako bi se zanimanja i radni profili klasifikovali u skladu sa zahtjevima EURES-a. Takođe će biti neophodne izmjene pravnog okvira i usvajanje sekundarnog zakonodavstva - naveli su iz Delegacije.

Kada se Crna Gora pridruži EU, njeni građani će uživati pravo slobodnog kretanja radnika, uz poštovanje eventualnih tranzicionih aranžmana koje mogu primijeniti države članice.

- Kroz EURES mrežu, crnogorski tražioci posla dobit će pristup ogromnom broju prilika za zaposlenje širom EU, dok EURES može pomoći poslodavcima u Crnoj Gori da riješe problem nedostatka radne snage u ključnim sektorima. Na ovaj način, EURES afirmiše mobilnost unutar EU i efikasnije usklađivanje na domaćem tržištu rada - rekli su u Delegaciji.

Iz Zavoda za zapošljavanje su naglasili da institucija ima ključnu ulogu u sprovođenju politika zapošljavanja i usklađivanju sa standardima EU, te da je jedan od prioriteta jačanje tržišta rada i olakšavanje mobilnosti radnika. Integracija Zavoda u EURES mrežu predstavlja važan korak ka uključivanju Crne Gore u jedinstveno evropsko tržište rada.

Obuke i fondovi EU

- Do ulaska Crne Gore u EU bit će razvijen nacionalni EURES portal sa informacijama o životu i radu u zemlji, bazama slobodnih radnih mjesta i CV-ima nezaposlenih. Portal će biti povezan sa EU EURES platformom, što omogućava prenos podataka i biografija. Aktivnosti su podržane ekspertima SOCIEUX+ fondova - kazali su iz Zavoda.

EURES pruža informacije, savjetovanje i usluge posredovanja svim zainteresovanim licima i organizacijama, uključujući nezaposlene, studente, poslodavce, sindikate i partnerske organizacije.

- Putem EURES mreže promoviše se razvoj jedinstvenog evropskog tržišta rada, međudržavna i međuregionalna razmjena slobodnih radnih mjesta, transparentnost i razmjena informacija o životnim i radnim uslovima, obrazovanju i statistici tržišta rada - pojasnili su iz Zavoda.

Poseban Odsjek za EURES i posredovanje pri zapošljavanju u inostranstvu formiran je unutar Zavoda, a u decembru 2024. završen je TWINNING projekat usmjeren na jačanje kapaciteta Zavoda, uključujući obuke zaposlenih o funkcionisanju EURES mreže, pravnom okviru i IT sistemima. Dalje jačanje kapaciteta planirano je kroz dodatne obuke i stručnu podršku fondova EU, kako bi se osiguralo pružanje usluga u skladu sa EURES standardima.

Prilagođavanje sistemskih i pravnih okvira

Projekat “Unapređenje IT infrastrukture i razvoj novog informacionog sistema Zavoda” omogućio je tehničke preduslove za priključenje EURES mreži kroz digitalizaciju i modernizaciju Zavoda. Nova hardverska i softverska oprema omogućava kompatibilnost sa sistemima drugih nacionalnih institucija i punu interoperabilnost.

U skladu sa pravilima EU, Crna Gora mora uskladiti nacionalne klasifikacije zanimanja i vještina sa evropskom ESCO klasifikacijom, kako bi oglasi i biografije bili objavljeni na EURES portalu i prepoznati na nivou cijele EU. Prve aktivnosti na uvođenju ESCO sistema pokrenute su u septembru, a tokom 2025. završene su institucionalne i operativne analize kao osnova za dalji rad.

Privremena ograničenja tržišta rada

Crna Gora može očekivati da pojedine države članice primijene prelazni period sa privremenim ograničenjem pristupa svom tržištu rada za crnogorske državljane, najčešće do sedam godina. Primjer je Hrvatska, čijim su radnicima nakon ulaska u EU 2013. godine neke države, poput Slovenije i Austrije, privremeno ograničile zapošljavanje, dok je Hrvatska imala pravo reciprociteta.