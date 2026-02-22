Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OŠTRE REAKCIJE

Komunalna služba u gradu u Hrvatskoj uklonila pravoslavne krstove sa grobalja: Kažu da su bili oštećeni, oglasila se SPC

Vjernici i potomci upokojenih čiji se grobovi nalaze na pomenutim grobljima izrazili su zabrinutost, navodeći da o planiranom uklanjanju nisu bili prethodno obaviješteni, kao i da su pojedini krstovi bili očuvani i stabilni

Problemi u Vrbovskom. eparhija-gornjokarlovacka.hr

S. S.

22.2.2026

 Veći broj pravoslavnih krstova uklonjen je u prethodnom periodu sa starih grobalja na području grada Vrbovskog u Hrvatskoj, saopšteno je danas iz Eparhije gornjokarlovačke.

Kako je objavila Srpska pravoslavna crkva, krstove je, prema dostupnim informacijama, uklonila nadležna komunalna služba, uz obrazloženje da je riječ o dotrajalim i oštećenim obilježjima koja su predstavljala potencijalnu opasnost.

Međutim, vjernici i potomci upokojenih čiji se grobovi nalaze na pomenutim grobljima izrazili su zabrinutost, navodeći da o planiranom uklanjanju nisu bili prethodno obaviješteni, kao i da su pojedini krstovi bili očuvani i stabilni.

U objavi se navodi da za pravoslavne vjernike krst na grobu nije samo spomen-obilježje, već svjedočanstvo vjere u Vaskrsenje i trajni znak poštovanja prema upokojenima, i da svako postupanje u vezi sa grobnim mjestima zahtijeva poseban oprez, pijetet i konsultaciju sa porodicama i nadležnim crkvenim vlastima.

Eparhija gornjokarlovačka je zatražila od nadležnih institucija i predstavnika lokalne samouprave potpuno razjašnjenje okolnosti pod kojima je došlo do uklanjanja krstova, kao i informaciju o tome gdje se uklonjena obilježja trenutno nalaze i na koji način će biti tretirana.

Iz Eparhije gornjokarlovačka zahtijevaju da se krstovi vrate na groblja i da se šteta u potpunosti sanira, s obzirom na to da su krstovi stari nekoliko stotina godina i predstavljaju spomenike kulture.

Ističu da su otvoreni za dijalog sa svim nadležnim tijelima, u duhu međusobnog poštovanja, zakona i očuvanja dostojanstva svakog grobnog mjesta i potomaka upokojenih.

# HRVATSKA
# VRBOVSKO
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.