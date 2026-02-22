Novinari u Odžaku, rodnom mjestu Dabre koji pjeva o Paveliću: Daidža Mišo mu bio komunista, natpis na grobu djeda na ćirilici

Novi skandal već danima već trese Hrvatsku nakon što je saborski zastupnik desničarskog Domovinskog pokreta pjevao pjesmu u kojoj je veličao Antu Pavelića. Nakon toga je HSLS zaprijetio izlaskom iz tijesne većine, koja bi mogla značiti i pad Vlade Andreja Plenkovića.

Kolege iz Jutarnjeg lista su otišle na djedovinu Josipa Dabre o Bosnu i Hercegovinu, tačnije u Odžak i zabilježili mnogo interesantnih detalja.

Naime, na naslovnici Nedjeljnoj Jutarnjeg lista od 22. februara objavljena je fotografija Dabre s velikim naslovom “Na Dabrinoj srpskoj djedovini”.

U podnaslovu se navodi: “‘Josipa su u školi zvali Srbin, a pola obitelji pobili su nam Hrvati. Stric Mišo, milicajac, zagriženi je komunist, a na grobu djeda Sretka natpis je na ćirilici”.

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro reagirao je poručivši da “zna da smeta”, a uvjeren je da “moćni ljudi” i “strukture” iz sjene stoje iza medijskih napisa o njegovoj porodičnoj prošlosti i porijeklu.