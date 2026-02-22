MVP Srbije izdalo upozorenje građanima da što prije napustite Iran

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije izdalo je upozorenje svim građanima koji se trenutačno nalaze u Islamskoj Republici Iran da što prije napuste tu zemlju.

- Zbog povećanih napetosti i rizika od pogoršanja sigurnosne situacije, svim građanima Republike Srbije koji se nalaze u Islamskoj Republici Iran preporučuje se da što prije napuste zemlju - navodi se u priopćenju.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da razmatra ograničeni vojni udar kako bi izvršio pritisak na Iran da potpiše nuklearni sporazum.

The New York Times objavio je da su stotine američkih vojnika evakuirane iz baze Al Udeid Air Base u Katar, navodeći da se taj potez smatra mjerom predostrožnosti uoči mogućeg američkog napada na Iran. Prema navodima neimenovanih dužnosnika, američki vojnici evakuirani su i iz baza u Bahrein, gdje se nalazi Peta flota američke mornarice.